Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и экспертов.
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с чего всё началось

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».
Известиявчера в 16:01

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Свято место оказалось пусто. Почему работодателей не устраивают соискатели

Телеканал 360°07:19

Российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

Газета.Ru06:51

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известиявчера в 16:01

В России зафиксировано рекордное число вакансий

РИА Новостивчера в 23:36

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ruвчера в 19:19

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВвчера в 18:42

В Минтруде назвали рост числа вакансий неустойчивой тенденцией

ТАСС05:17
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:40, Вашингтон
Политика

Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
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Культура

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Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.
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Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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RT на русском 08:51
Политика

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РИА Новости 11:50
Общество

Путин открыл памятник Даниилу Гранину в Петербурге

Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, сообщает корреспондент 78.ru.
78.ru 07:48
Экономика

Кредитную амнистию предложили объявить в России

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Толк 09:33
Киберспорт

Overwatch стал бесплатным на неделю

News.ru 02:44
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ 11:19
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Общество

В России отменили обязательную сертификацию лекарств

«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.
Lenta.ru 11:56
Футбол

Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунду забил четыре гола в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной звездой».
РБК вчера в 18:16
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
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Общество

В Норвегии начали скармливать горбушу собакам

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Авто

Введен ГОСТ для классических автомобилей

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Политика

Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными

Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 10:48
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури

Pravda.Ru 05:16
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Каждый год Samsung публикует план по выпуску новых версий Android для своих устройств.
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Армия и оружие

Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95

Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами.
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Трампа пригласили на слушания по импичменту президента США

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Спорт

Ласицкене призвала главу USADA следить за языком

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".
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Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

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Путин пообещал организовать матчи Евро-2020 в России наилучшим образом

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Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

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Бригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком»

Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.
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Происшествия

Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане

Автобус с туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике.
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