Биофармацевтическая компания "Генериум" (Владимирская область) зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний "Медико-биологический союз".

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Компания «Генериум» зарегистрировала первый российский экспресс-тест на коронавирусную инфекцию нового типа. Он позволяет выявить заболевание в течение 40 минут, передает ТАСС. Тест, получивший регистрацию в Росздравнадзоре, был разработан группой компаний «Медико-биологический союз».

Зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирус

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