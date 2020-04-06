Коронавирус
КомпанияЗарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирус
Компания «Генериум» зарегистрировала первый российский экспресс-тест на коронавирусную инфекцию нового типа. Он позволяет выявить заболевание в течение 40 минут, передает ТАСС. Тест, получивший регистрацию в Росздравнадзоре, был разработан группой компаний «Медико-биологический союз».
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Биофармацевтическая компания "Генериум" (Владимирская область) зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний "Медико-биологический союз".ТАСС03:45
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Российская компания зарегистрировала 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Комсомольская правда04:13
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