Армия и оружие
Актуальные НовостиВ РФ завершают модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
В РФ компания «Уралтрансмаш» проводит завершающий этап работ по модернизации одной из мощнейших пушек в мире. Вслед за САУ «Малка» улучшат тяжелую минометную систему «Тюльпан».
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с чего всё началось
Компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") объявила о завершении работ по модернизации мощной самоходной пушки "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.РИА Новостивчера в 20:04
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
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В Париже совершено нападение на полицейский участок
Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.
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ТАСС 07:59
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ТАСС 06:11
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Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
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Пропавший 12-летний мальчик в тайге Тувы найден живым
Время Пресс 02:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены
Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости 01 октября в 15:43
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru 09:50
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Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
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В передаче артист откровенно рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем. Оказалось, что он нуждается в регулярном лечении.
Наша версия 08:28
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
РБК 09:54
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
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ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия
Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков
Ранее стало известно, что группа подростков, находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту, избила мальчика и окунула головой в унитаз, видео с издевательствами было опубликовано в интернете.
РБК 07:55
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда вчера в 12:42
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
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Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
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РБК 08:26
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Политика
Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США
На большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся в декабре 2016 года, глава государства развеселил журналистов своим ответом на вопрос корреспондента американского издания The Wall Street Journal о возможности досрочных выборов президента в 2017 году.
Труд вчера в 09:34
Политика
США снова отказались выдать визы российским дипломатам
Российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США, не получили американские визы.
РБК 09:37
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Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
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Врач назвала продукты, которые следует исключить из рациона
Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT дала советы по правильному питанию.
РИА Новости вчера в 09:37