Компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") объявила о завершении работ по модернизации мощной самоходной пушки "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.

с чего всё началось

В РФ компания «Уралтрансмаш» проводит завершающий этап работ по модернизации одной из мощнейших пушек в мире. Вслед за САУ «Малка» улучшат тяжелую минометную систему «Тюльпан».

В РФ завершают модернизацию одной из мощнейших пушек в мире

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