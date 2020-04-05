Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1". По ее словам, режим самоизоляции поможет сдержать распространение COVID-19.
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Анна Попова
Каждый заболевший заражает еще трех человек, а они, в свою очередь, заражают дальше. И эта веерная цепочка должна быть остановлена. Как это сделать? Никак иначе, как разобщить людей — это тоже эпидемиологический термин.
— Анна Попова, российский политикТелеканал 360° 08:27

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