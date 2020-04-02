Коронавирус
RT на русскомВ РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху. Он также сообщил, что в ближайшие дни перед Страстной неделей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявит, будет ли возможность допустить прихожан на пасхальную службу.
Читать в источнике
Оценить266
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Общество
Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Общество
Дал прогноз по эпидемии коронавируса вирусолог
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью для телеканала RT высказал свое мнение о прогнозах пика заболеваемости коронавирусом в России.
Политика
Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты
Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
Гаджеты
Razer представляет новый игровой монитор Blade 15 с частотой 300 Гц
Общество
В Свердловской области ужесточили режим самоизоляции
Екатеринбург, 2 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по борьбе с коронавирусом.
Политика
Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Экономика
Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе
Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать с авианосца моряков с коронавирусом
Пентагон не планирует эвакуировать американских военнослужащих с авианосца «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt), на борту которого вспыхнула эпидемия коронавируса.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию о солидарности в борьбе с пандемией
Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию о солидарности страны в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя ассамблеи.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Здоровье
Поликлиники Иркутской области приостановили плановый приём пациентов
Поликлиники Иркутской области приостановили плановый приём пациентов и запись на консультации врачей, чтобы минимизировать контакты граждан и сдержать распространение коронавирусной инфекции.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине
В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и компаний малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, передает ОТР.
Энергетика
Цена на российскую нефть стала отрицательной
Отрицательное значение котировки "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" говорит о том, что за 2 прошедших дня цена доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина стали больше стоимости, по которой сорт Urals можно реализовать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, отмечает Argus.
Общество
У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Политика
Россия отправит в Сербию гуманитарную помощь
Россия окажет гуманитарную помощь Сербии для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Политика
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Происшествия
Несколько пассажиров из Таиланда сбежали из аэропорта во Владивостоке
Пассажиры международного рейса самовольно покинули аэропорт, чтобы избежать двухнедельного карантина.
Происшествия
Стала известна причина задержания главы профсоюза «Альянс врачей»
Выяснилась причина задержания главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой в Новгородской области.
Происшествия
У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус
Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Киберспорт
Gibkiy может сменить Cooman в Virtus.pro
Бывший мидер forZe Александр Gibkiy Ткаченко в ближайшее время может стать игроком Virtus.pro.