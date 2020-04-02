Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху. Он также сообщил, что в ближайшие дни перед Страстной неделей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявит, будет ли возможность допустить прихожан на пасхальную службу.
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Верующим нужно быть готовыми к тому, что пасхальные службы в этом году пройдут без прихожан

Эхо Москвы21:06

В РПЦ считают, что не нужно слушать священников, отрицающих опасность коронавируса

ТАСС14:44

Митрополит Иларион: патриарх обратится к людям по поводу служб в Пасху

РИА Новости15:18

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

RT на русском13:59

РПЦ предложила верующим отметить Пасху онлайн

URA.Ru15:16

РПЦ предложила верующим отметить Пасху онлайн

Екатеринбург Онлайн13:41

В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по ТВ

РБК13:40
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:36, Ашберн
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
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Общество

Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
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Дал прогноз по эпидемии коронавируса вирусолог

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью для телеканала RT высказал свое мнение о прогнозах пика заболеваемости коронавирусом в России.
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Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
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В Свердловской области ужесточили режим самоизоляции

Екатеринбург, 2 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по борьбе с коронавирусом.
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Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Газета.Ru 19:00
Экономика

Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе

Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
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Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать с авианосца моряков с коронавирусом

Пентагон не планирует эвакуировать американских военнослужащих с авианосца «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt), на борту которого вспыхнула эпидемия коронавируса.
ФАН вчера в 07:57
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru 18:43
Политика

ГА ООН приняла резолюцию о солидарности в борьбе с пандемией

Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию о солидарности страны в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя ассамблеи.
Газета.Ru 19:16
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
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Поликлиники Иркутской области приостановили плановый приём пациентов

Поликлиники Иркутской области приостановили плановый приём пациентов и запись на консультации врачей, чтобы минимизировать контакты граждан и сдержать распространение коронавирусной инфекции.
АиФ Иркутск 00:26
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомости 14:24
Общество

Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине

В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
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Спорт

Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam

Игромания.ру 10:41
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
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Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и компаний малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:28
Энергетика

Цена на российскую нефть стала отрицательной

Отрицательное значение котировки "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" говорит о том, что за 2 прошедших дня цена доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина стали больше стоимости, по которой сорт Urals можно реализовать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, отмечает Argus.
Infox.ru вчера в 17:58
Общество

У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус

Gazeta.SPb 17:04
Политика

Россия отправит в Сербию гуманитарную помощь

Россия окажет гуманитарную помощь Сербии для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 15:05
Политика

МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
RT на русском 08:34
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Происшествия

Несколько пассажиров из Таиланда сбежали из аэропорта во Владивостоке

Пассажиры международного рейса самовольно покинули аэропорт, чтобы избежать двухнедельного карантина.
ТВ Центр 04:53
Происшествия

Стала известна причина задержания главы профсоюза «Альянс врачей»

Выяснилась причина задержания главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой в Новгородской области.
РЕН ТВ 11:45
Происшествия

У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус

Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 02:54
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
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В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 21:25
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Gibkiy может сменить Cooman в Virtus.pro

Бывший мидер forZe Александр Gibkiy Ткаченко в ближайшее время может стать игроком Virtus.pro.
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