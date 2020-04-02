Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

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