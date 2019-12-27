с чего всё началось

В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.

Общество Минтруд потребовал обосновать выходной 31 декабря Перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря в 41 субъекте РФ парализовал работу чиновников половины страны.

Экономика Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% и составил 2,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информационной безопасности Group-IB, с которым ознакомился РБК.

Здоровье В Самаре гомосексуалам запретили сдавать кровь Самарская областная клиническая станция переливания крови ввела абсолютный запрет для гомосексуалов на сдачу крови.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Экономика Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Гаджеты Huawei Mate X получит новые версии Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал свежую информацию о новых версиях смартфона Huawei Mate X. Об этом сообщает iXBT.Как стало известно, к выходу готовятся сразу три новые модификации модели, включая более доступную, которая будет оснащена 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами флэш-памяти.

Политика Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Происшествия Навального задержали в офисе ФБК Сотрудники правоохранительных органов силой увели политика Алексея Навального во время обыска в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Экономика За 5 лет РусГидро планирует ввести 640 МВт новой мощности В период с 2020 по 2024 год Группа РусГидро планирует ввод в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань, завершение 1-го этапа строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино, завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, а также малых гидростанций: Барсучковской, Верхнебалкарской, Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2 и др.

Политика Экс-глава МИД Австрии раскритиковала Евросоюз за отказ от идей Путина Европа "впустую потратила время", отказавшись поддержать идеи президента России Владимира Путина, высказанные им в немецком бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Киберспорт Объявлены самые продаваемые игры года в Steam Сервис цифровой дистрибуции Steam огласил список игр, которые были самыми продаваемыми на платформе в 2019 году.

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Политика Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.