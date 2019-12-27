Религия
RT на русскомВ РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
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с чего всё началось
Русская правоcлавная церковь исключила ограничения в крещении и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им, но «иностранные» имена, говорится в сообщении на сайте РПЦ.Известиявчера в 17:30
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В Русской православной церкви решили изменить правила крещения детей
Московский Комсомолецвчера в 18:41
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