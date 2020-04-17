Религия

Газета.RuГазета.RuВ РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований

Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Легойда: РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований

В Русской православной церкви поддерживают инициативу финансово помогать священникам, поскольку в Церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований, заявил в пятницу председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Легойда Владимир Романович
Российский общественный деятель
Российский церковный и общественный деятель, журналист, педагог, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, кандидат политических наук, доцент кафедры международной журналистики, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Фома».
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