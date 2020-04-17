Религия
Газета.RuВ РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
В Русской православной церкви поддерживают инициативу финансово помогать священникам, поскольку в Церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований, заявил в пятницу председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.РИА Новостивчера в 07:09
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