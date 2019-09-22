Религия
Газета.RuВ РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
Происшествия
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры
Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
Российская газета вчера в 18:16
Здоровье
Кровь американки стала синей после приема обезболивающего
Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
Газета.Ru 19 сентября в 07:12
Политика
Порошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.
Газета.Ru 11:44
Политика
Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам
Со ссылкой на адвоката Роули издание проинформировало, что он планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн).
ТАСС 10:36
Происшествия
Под Саратовом егеря устроили погоню за пьяным чиновником Минприроды
В ночь на воскресенье, 22 сентября, сотрудники охотничьего хозяйства «Маяк» устроили погоню за чиновником Минприроды Саратовской области, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.
Ридус 11:44
Политика
Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.
Lenta.ru 10:36
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Кино
Скончался актер из сериала «Звездный путь» Арон Айзенберг
21 сентября умер американский актер Арон Айзенберг, исполнивший роль Нога в телесериале «Звездный путь: Глубокий космос 9». Актер скончался на 51 году жизни, сообщает Fox News.
Культуромания 09:49
Теннис
Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге
Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.
РИА Новости 11:03
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
РИА Новости 10:03
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 12:01
Спорт
WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 12:19
Армия и оружие
Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты
Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.
Ferra 20 сентября в 12:21
Армия и оружие
WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана
Йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников.
Pravda.Ru 04:11
Футбол
«Динамо» уступило «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ
Московское "Динамо" дома сыграло с "Сочи" в рамках матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:58
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Шоу-бизнес
Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей
Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.
Экономика сегодня 10:38
Наука
Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей
Китайскими учеными был обнаружен у 27-летнего пациента штамм кишечных бактерий, которые способны синтезировать алкоголь, опасный для печени человека.
Ugpressa.ru вчера в 17:23
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА в матче КХЛ
Подмосковный «Витязь» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:34
Армия и оружие
NI: подлодки «Борей» могут сделать США «необитаемыми»
Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, АПЛ класса "Борей" имеют своей основной целью разрушать города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены в первом ударе.
Газета.Ru 06:19
Происшествия
Житель Подмосковья нашел в пруду два ружья и обрезы
Два одноствольных охотничьих ружья и два обреза нашёл житель Подмосковья в одном из районов Балашихи, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.
РИА Новости 12:22
Армия и оружие
Пентагон признал полное бессилие ПВО перед атакой на саудовские НПЗ
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система противовоздушной и противоракетной обороны не в силах отразить атаку, наподобие той, что была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября.
Московский Комсомолец вчера в 07:46
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Происшествия
На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими
Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.
REGNUM 11:51