Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом. Об этом сообщает РИА "Новости".

В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом

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