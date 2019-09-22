Общество

Газета.RuГазета.RuВ РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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