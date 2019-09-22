Отвечая на вопрос одного из мальчиков, как отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику, глава патриаршей комиссии по делам семьи ответил, что это очень просто. «Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается», — сказал отец Дмитрий.

с чего всё началось

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом. Об этом сообщает РИА "Новости".

В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом

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