Религия
Газета.RuВ РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Отвечая на вопрос одного из мальчиков, как отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику, глава патриаршей комиссии по делам семьи ответил, что это очень просто. «Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается», — сказал отец Дмитрий.Говорит Москва04:27
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