Общество

Lenta.ruLenta.ruВ РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками. Такое мнение выразил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, передает «Интерфакс». Смирнов также заявил, что гражданские жены — временная утеха.
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с чего всё началось

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак.
Интерфакс00:11

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Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Интерфакс00:11

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

Lenta.ru00:27

В РПЦ раскритиковали согласившихся на гражданский брак женщин

РБК02:03

В РПЦ гражданских жен назвали «бесплатными проститутками»

Газета.Ru00:29

Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Московский Комсомолец00:32

Гражданских жен назвали «бесплатными проститутками» в РПЦ

Телеканал 360°00:47

В РПЦ гражданских жен назвали «бесплатными проститутками»

URA.Ru01:22
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Церковь гражданских жен приравняла к проституткам

Вести.UZ02:54
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Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

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Димитрий Николаевич Смирнов
Священнослужитель
Священнослужитель Русской православной церкви, церковный и общественный деятель. Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и ещё семи церквей в Москве и Московской области.
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