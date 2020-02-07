Общество

Lenta.ruLenta.ruВ РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками. Такое мнение выразил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, передает «Интерфакс». Смирнов также заявил, что гражданские жены — временная утеха.
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с чего всё началось

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак.
Интерфакс00:11

Подробнее о событии

В Госдуме назвали слова протоиерея о гражданских женах оскорблением

РИА Новости04:12

В РПЦ прокомментировали слова протоиерея о женщинах в гражданском браке

РБК04:55

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Интерфакс00:11

Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Московский Комсомолец00:32

В РПЦ гражданских жен назвали «бесплатными проститутками»

Газета.Ru00:29

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

Lenta.ru00:27

Гражданских жен назвали «бесплатными проститутками» в РПЦ

Телеканал 360°00:47
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Церковь гражданских жен приравняла к проституткам

Вести.UZ02:54
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Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
РИА Новости 04:00
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru 14 февраля в 08:50
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Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
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Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

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Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru 14 февраля в 17:27
Происшествия

Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс вчера в 12:41
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Происшествия

Сбившего пешехода худрука театра «Лицедеи» отпустили из полиции

Ранее 78.ru писал о том, что 14 февраля в 19:39 у дома № 82 по Малоохтинскому проспекту в Петербурге 61-летний худрук театра «Лицедеи» Виктор Соловьёв, известный широкому зрителю как актёр популярного телесериала «Убойная сила», управляя в состоянии алкогольного опьянения своим авто марки BMW X6, наехал на 41-летнего мужчину.
78.ru вчера в 12:02
Здоровье

Власти Китая сообщили о прогрессе в борьбе с коронавирусом

Фэн отметил, что доля тяжелобольных коронавирусом за несколько недель во всем Китае сократилась с 16% до 7,2% от общего числа зараженных.
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Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Экономика

Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии

Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 12:30
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Политика

Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.
REGNUM вчера в 12:23
Происшествия

Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие

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Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

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Происшествия

В Челябинске таксист сбил детей, перебегавших дорогу

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Губернатор Ситников пошутил про коррупцию

По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
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Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

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Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
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«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства АПЛ 2014 года

По сведениям источника, руководство АПЛ может задним числом лишить «Манчестер Сити» очков, которые были добыты в данных сезонах.
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Армия и оружие

Протурецкие группировки атаковали армию Сирии в Алеппо

Вооруженные группировки, выступающие на стороне Турции, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо.
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Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

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По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
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Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

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Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
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Димитрий Николаевич Смирнов
Священнослужитель
Священнослужитель Русской православной церкви, церковный и общественный деятель. Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и ещё семи церквей в Москве и Московской области.
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