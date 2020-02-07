В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак.

с чего всё началось

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками. Такое мнение выразил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, передает «Интерфакс». Смирнов также заявил, что гражданские жены — временная утеха.

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