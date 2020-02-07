Общество
Lenta.ruВ РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками. Такое мнение выразил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, передает «Интерфакс». Смирнов также заявил, что гражданские жены — временная утеха.
Читать в источнике
Оценить2,5K
с чего всё началось
В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак.Интерфакс00:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»
Московский Комсомолец00:32
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Шоу-бизнес
Собчак выложила фото с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Общество
Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Происшествия
Художник Павленский задержан во Франции
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Происшествия
Сбившего пешехода худрука театра «Лицедеи» отпустили из полиции
Ранее 78.ru писал о том, что 14 февраля в 19:39 у дома № 82 по Малоохтинскому проспекту в Петербурге 61-летний худрук театра «Лицедеи» Виктор Соловьёв, известный широкому зрителю как актёр популярного телесериала «Убойная сила», управляя в состоянии алкогольного опьянения своим авто марки BMW X6, наехал на 41-летнего мужчину.
Здоровье
Власти Китая сообщили о прогрессе в борьбе с коронавирусом
Фэн отметил, что доля тяжелобольных коронавирусом за несколько недель во всем Китае сократилась с 16% до 7,2% от общего числа зараженных.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Экономика
Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии
Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Политика
Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.
Происшествия
Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие
Происшествия
В Челябинске таксист сбил детей, перебегавших дорогу
Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по огранизации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Биатлон
Прогноз на биатлон: держим под прицелом Паулину Фиалкову
Общество
Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства АПЛ 2014 года
По сведениям источника, руководство АПЛ может задним числом лишить «Манчестер Сити» очков, которые были добыты в данных сезонах.
Армия и оружие
Протурецкие группировки атаковали армию Сирии в Алеппо
Вооруженные группировки, выступающие на стороне Турции, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо.
Армия и оружие
В Ливии погиб первый российский военный
По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии
Происшествия
Восемь футбольных болельщиков погибли в ДТП с автобусом в Перу
Восемь болельщиков футбольного клуба «Барселона Гуаякиль» погибли после падения их автобуса с 15-метровой высоты в районе города Пиура в Перу.
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Происшествия