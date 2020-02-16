Общество

Lenta.ruLenta.ruВ РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками. Такое мнение выразил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, передает «Интерфакс». Смирнов также заявил, что гражданские жены — временная утеха.
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с чего всё началось

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак.
Интерфакс00:11

Подробнее о событии

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Интерфакс00:11

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

Lenta.ru00:27

В РПЦ гражданских жен назвали «бесплатными проститутками»

Газета.Ru00:29

Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Московский Комсомолец00:32

Гражданских жен назвали «бесплатными проститутками» в РПЦ

Телеканал 360°00:47

В РПЦ гражданских жен назвали «бесплатными проститутками»

URA.Ru01:22

Православных в РПЦ отговаривают от браков с мусульманами и атеистами

News.ru02:03
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Происшествия

Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

РБК вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в кафе

Многие подписчики раскритиковали модель за то, что она оголяет грудь в общественном месте.
Lisa.ru 14 февраля в 14:00
Гаджеты

Microsoft показала свой секретный смартфон на Android. Он подвис во время презентации

Напомним, что смартфон работает на базе ОС Android, и проблема может скрываться в плохой оптимизации прошивки под работу на двух дисплеев.
CNews 14 февраля в 03:53
Политика

Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
ТАСС вчера в 11:15
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 14 февраля в 04:16
Армия и оружие

Момент уничтожения истребителя саудовских ВВС сняли на видео

РЕН ТВ вчера в 17:19
Политика

Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:37
Биатлон

Биатлонист Логинов выиграл свое первое золото чемпионата мира

Труд вчера в 10:12
Политика

План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
REGNUM 14 февраля в 19:25
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 14 февраля в 10:55
Общество

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа

Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Российская газета 00:39
Происшествия

Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Российская газета 14 февраля в 03:41
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

РБК вчера в 23:48
Армия и оружие

Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»

"Восток" же в распоряжении центрального штаба никогда не состоял, на провокации не поддавался.
КП - Донецк вчера в 08:40
Здоровье

Смертная казнь может грозить в Китае тем, кто умолчит о коронавирусе

Высший приговор могут применить и к тем пациентам, которые "во время эпидемии нанесут медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же намеренно повредят защитную одежду, что приведет к заражению человека вирусом".
РЕН ТВ вчера в 19:13
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 09:13
Здоровье

Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
URA.Ru 14 февраля в 12:43
Происшествия

Разрешившего строительство на берегу Байкала чиновника задержали

Мой Брянск 14 февраля в 00:18
Происшествия

Младенец погиб в результате ДТП под Саратовом

Новорожденный ребенок скончался от травм, полученных в результате аварии в Саратовской области, еще четыре человека пострадали.
Народные новости вчера в 17:57
Армия и оружие

В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами

По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".
Российская газета вчера в 21:45
Происшествия

В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра

Полиция в Приморье поводит проверку по факту наезда автобуса на краснокнижного амурского тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального пресс-службы УМВД России.
РИА Новости 01:27
Политика

Костромской губернатор назвал вещь страшнее коррупции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией.
РБК 00:36
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 14 февраля в 06:41
Политика

Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым, а вместо этого провести всеукраинский референдум и спросить у своего народа, "как жить дальше" стране.
РИА Новости 01:42
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Хоккей

Российский вратарь вошел в историю НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский продлил серию без поражений в основное время до 21 матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вошел в историю турнира.
Lenta.ru 01:53
Политика

Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Lenta.ru 01:34
Кино

Турция снимет продолжение популярного сериала

Турецкая продакшн компания Медиаяпым снимет продолжение популярного в России сериала «Запретный плод».
Inc-news.ru вчера в 05:32
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Димитрий Николаевич Смирнов
Священнослужитель
Священнослужитель Русской православной церкви, церковный и общественный деятель. Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и ещё семи церквей в Москве и Московской области.
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