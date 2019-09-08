Общество
Lenta.ruВ РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
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с чего всё началось
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал современных русских мужчин слабыми, и в этом увидел причину малодетности и "женского воспитания".Интерфакс02:58
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Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Более 460 тыс. граждан стали «мобильными избирателями»
Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Новые Известия 03:29
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Lenta.ru 03:29
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика
Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана
Вести.Ru вчера в 21:33
Единоборства
Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК вчера в 20:23
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%
К 10 утра воскресенья, 8 сентября, явка в рамках электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму составила порядка 40%.
Московский Комсомолец 03:40
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Юлия Барановская оделась в свадебное платье из цветов
Телеведущая Юлия Барановская стала участницей цветочного фестиваля.
Bimru.ru вчера в 15:41
Гаджеты
Apple впервые проведет на YouTube трансляцию презентации устройств
REGNUM вчера в 10:44
Политика
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Единоборства
Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой
Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Порье и второй защитой чемпионского титула.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 19:30
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК вчера в 21:44
Общество
Первый снег выпал в районе Сочи
Стоит, правда, сказать, что снег выпал не у берега моря, а на высоте немногим более двух тысяч метров — в популярном курорте Красная Поляна.
Big-Rostov.ru вчера в 15:23
Политика
КНДР и Южная Корея могут создать аналог Евросоюза
Мун Чжон Ин считает, что со временем КНДР изменится по аналогии с Китаем, после чего можно будет создать экономическое объединение наподобие Евросоюза.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Политика
Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
Lenta.ru 02:32
Авто
Hymer показала уникальный дом на колесах будущего
Представители немецкого производителя Hymer продемонстрировали новую концепцию дома на колесах VisionVenture, созданную на основе Mercedes-Benz Sprinter.
Discover24 03:41
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ вчера в 17:11
Армия и оружие
ВСУ 11 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.
ИА Новороссия вчера в 06:53
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Здоровье
Названы случаи, когда человеку нужно обязательно выпить воды
О пользе воды знают все люди, однако бывают ситуации, когда человеку обязательно нужно выпить эту жидкость.
Дни24 вчера в 22:00
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.
РИА Новости вчера в 16:02
Футбол
Бускетс: «Мы должны с уважением отнестись к Фарерским островам»
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс отметил, что к Фарерским островам нужно относится с уважением.
Евро-футбол.ру вчера в 13:51
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК вчера в 17:59
Гаджеты
Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
Актуальные Новости 00:57