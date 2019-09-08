Общество

Lenta.ruLenta.ruВ РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
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с чего всё началось

Глава патриаршей комиссии счел женщин виноватыми в слабости русских мужчин

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал современных русских мужчин слабыми, и в этом увидел причину малодетности и "женского воспитания".
Интерфакс02:58

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Глава патриаршей комиссии счел женщин виноватыми в слабости русских мужчин

Интерфакс02:58

В РПЦ назвали российских мужчин «национальной трагедией»

Московский Комсомолец03:10

Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин «национальной трагедией»

URA.Ru03:56

В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией

Lenta.ru04:02

Протоиерей Смирнов назвал русских мужчин «национальной трагедией»

Взгляд.ру03:13

Протоиерей РПЦ назвал русских мужчин «национальной трагедией»

Телеканал 360°03:29

Глава патриаршей комиссии увидел национальную трагедию в российских мужчинах

Газета.Ru03:42
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

Более 460 тыс. граждан стали «мобильными избирателями»

Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Новые Известия 03:29
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Lenta.ru 03:29
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика

Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана

Вести.Ru вчера в 21:33
Единоборства

Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве

Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК вчера в 20:23
Общество

Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%

К 10 утра воскресенья, 8 сентября, явка в рамках электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму составила порядка 40%.
Московский Комсомолец 03:40
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:50
Шоу-бизнес

Юлия Барановская оделась в свадебное платье из цветов

Телеведущая Юлия Барановская стала участницей цветочного фестиваля.
Bimru.ru вчера в 15:41
Гаджеты

Apple впервые проведет на YouTube трансляцию презентации устройств

REGNUM вчера в 10:44
Политика

Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%

Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Кино

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»

Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Единоборства

Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой

Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Порье и второй защитой чемпионского титула.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 19:30
Религия

Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ

Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК вчера в 21:44
Политика

Явка на выборы главы Республики Алтай к полудню составила 25,8%

ТАСС 01:45
Общество

Первый снег выпал в районе Сочи

Стоит, правда, сказать, что снег выпал не у берега моря, а на высоте немногим более двух тысяч метров — в популярном курорте Красная Поляна.
Big-Rostov.ru вчера в 15:23
Политика

КНДР и Южная Корея могут создать аналог Евросоюза

Мун Чжон Ин считает, что со временем КНДР изменится по аналогии с Китаем, после чего можно будет создать экономическое объединение наподобие Евросоюза.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Политика

Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
Lenta.ru 02:32
Авто

Hymer показала уникальный дом на колесах будущего

Представители немецкого производителя Hymer продемонстрировали новую концепцию дома на колесах VisionVenture, созданную на основе Mercedes-Benz Sprinter.
Discover24 03:41
Экономика

Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Экономика

Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний

Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ вчера в 17:11
Армия и оружие

ВСУ 11 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.
ИА Новороссия вчера в 06:53
Политика

На выборах главы Башкирии проголосовало 10,13% избирателей

REGNUM 03:18
Политика

В Польше призвали к диалогу с Россией

Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Здоровье

Названы случаи, когда человеку нужно обязательно выпить воды

О пользе воды знают все люди, однако бывают ситуации, когда человеку обязательно нужно выпить эту жидкость.
Дни24 вчера в 22:00
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.
РИА Новости вчера в 16:02
Футбол

Бускетс: «Мы должны с уважением отнестись к Фарерским островам»

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс отметил, что к Фарерским островам нужно относится с уважением.
Евро-футбол.ру вчера в 13:51
Политика

Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК вчера в 17:59
Гаджеты

Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети

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