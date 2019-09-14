Религия

РИА НовостиРИА НовостиВ РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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Митрополит Иларион порассуждал о деньгах и вере

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РПЦ опровергла слухи о доходах священников в размере 1 млн руб

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В РПЦ прокомментировали слухи о миллионных зарплатах священников

Life.ru09:48
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
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