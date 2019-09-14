Религия
РИА НовостиВ РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
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Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
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Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сделали заявление, что российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале «Технофест».
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Высоту орбиты МКС увеличат на километр
Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
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Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
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По меньшей мере семь человек пострадали в городе Нагоя (Япония) при наезде такси на пешеходов, сообщает телеканал NHK.
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Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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РИА Новости 20:43
Политика
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«Если будет принято такое решение (о приватизации - прим. ред.), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», - заявил Кава в эфире YouTube-канала «CapitalTV».
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iReactor вчера в 18:43
Авто
Новый Mercedes-Maybach GLS вскоре может появиться в России
Mercedes-Maybach пополнит свою модельную линейку внедорожников новой версией GLS.
CarsWeek.ru 12 сентября в 06:48
Происшествия
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В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
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Трамп объявил о смерти сына Усамы бен Ладена
Газета.Ru 11:20
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Семин рассказал о травмах Антона Миранчука и Хеведеса
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Сочи» в матче 9-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда потеряла двух игроков.
Спорт-Экспресс 14:25
Происшествия
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Детский рач-травматолог Моздокской городской поликлиники Денис Прохоров, который вел прием пациентов в алкогольном угаре, выписал ребенку мазь для гипса, пишет портал 360.
Sputnik Южная Осетия 14:53
Экономика
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Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
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В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали одинаковый вес — 70,5 кг.
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Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
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Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
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Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
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Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов
Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
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Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
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