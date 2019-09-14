Религия
Российская газетаВ РПЦ назвали зарплаты священников
Влияет на доходы храма и его место расположения в городе, и то, новое ли здание у церкви или старый исторический памятник. По словам митрополита Илариона, чем дальше в глубинку, тем, как правило, приходы менее состоятельные. В деревне священники могут жить не только скромно, но и бедно.
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Происшествия
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек
RT на русском 16:30
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Здоровье
Врач назвала первый признак болезни легких
Волгоградская правда 12 сентября в 01:18
Шоу-бизнес
Фото Кайли Дженнер для Playboy появились в сети
На днях самая молодая миллиардерша в мире и сестричка Ким Кардашьяе Кайли Дженнер анонсировала в своем инстаграм фотосессию для Playboy.
Paparazzi.ru 03:25
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости 16:35
Футбол
«Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева
Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).
РИА Новости 17:25
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Баскетбол
Аргентина вышла в финал чемпионата мира
Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс вчера в 09:56
Футбол
Экс-футболист «Локомотива» помогал ВСУ из Москвы
Москва 24 12 сентября в 21:23
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском 12 сентября в 10:54
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:25
Происшествия
Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»
14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.
RT на русском 12:05
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может прийти в меньшем размере, чем обычно, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 08:26
Экономика
Украина возьмет кредит у МВФ в размере $5 млрд
Власти Украины планируют договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в размере около $5 млрд.
Известия 14:03
Политика
Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 16:38
Транспорт
Трамвай №60 в Петербурге начал работу в новом режиме
Кстати, всего на маршруте №60 ездят 24 современных вагона.
КП - Санкт-Петербург 10:20
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк
Сообщается, что медики приняли решение прекратить интенсивное лечение звезды. Информация об этом появилась сегодня, 14 сентября.
Discover24 13:38
Интернет
Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер
Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
TelecomDaily 12 сентября в 08:08
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Российская газета 03:21
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Один из ожидаемых блокбастеров «Веном 2» начнут снимать в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.
Кубань 24 10 сентября в 17:25
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Общество
Кадастровая палата объяснила, как оформить излишки земли
Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ.
Право.ру вчера в 07:47
Музыка
Лидеры Rammstein и Pain показали снятый в Казахстане клип
Фронтмены Rammstein и Pain Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен, объединившиеся для металл-проекта Lindemann, сняли клип в Казахстане.
Life.ru 10:19