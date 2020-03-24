Коронавирус
RuNews24.ruВ РПЦ обсуждают вопрос об ограничении доступа в храмы
Вселенский патриарх Варфоломей ранее распорядился остановить богослужения из-за угрозы распространения коронавируса. Под исключение попали частные молитвы в церквях. Член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин ранее рассказал, что во время причастия будут наливать больше вина.
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Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
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Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
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Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
Кино
«Союзмультфильм» начал показывать авторские мультфильмы онлайн
Отмечается, что в программе онлайн-фестиваля авторского короткометражного кино представлены мультфильмы, рассчитанные на разные возрастные группы.
Футбол
Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Финансы
Российские банки поднимают ставки по ипотеке
Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
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Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel
Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
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Главный хирург США предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом
Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
Экономика
Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%
Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Съели подчистую: в Литве уничтожены стратегические запасы продовольствия
Подавляющее большинство медицинской профессуры и действительно высококлассных врачей сконцентрировано в столице Литвы. в Каунасе, в меньшей степени — в портовой Клайпеде.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Экономика
Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству
Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Технологии
Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows
Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в операционных системах Windows 7, Windows 8.1 и всех поддерживаемых сборках Windows 10.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Происшествия
Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки
Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Происшествия
Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Экономика
Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств
Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.
Спорт
Непомнящий стал лидером турнира претендентов
В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Здоровье
Найден особый механизм заражения коронавирусом
Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Авто
Стали известны цены и комплектации нового Skoda Rapid
На выбор предлагаются четыре варианта комплектаций – Entry, Active, Ambition и Style, а также три двигателя мощностью от 90 л.с. до 125 л.с. Стоимость Rapid в базовой комплектации Entry cдвигателем 1,6 MPI составит 792 000 рублей.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Политика
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.