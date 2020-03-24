Вселенский патриарх Варфоломей ранее распорядился остановить богослужения из-за угрозы распространения коронавируса. Под исключение попали частные молитвы в церквях. Член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин ранее рассказал, что во время причастия будут наливать больше вина.

В РПЦ обсуждают вопрос об ограничении доступа в храмы

Происшествия В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.

Общество Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

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Кино Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.

Здоровье Съели подчистую: в Литве уничтожены стратегические запасы продовольствия Подавляющее большинство медицинской профессуры и действительно высококлассных врачей сконцентрировано в столице Литвы. в Каунасе, в меньшей степени — в портовой Клайпеде.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Экономика Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги.

Происшествия Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.

Экономика Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.

Спорт Непомнящий стал лидером турнира претендентов В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.

Здоровье Найден особый механизм заражения коронавирусом Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.