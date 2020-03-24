Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruВ РПЦ обсуждают вопрос об ограничении доступа в храмы

Вселенский патриарх Варфоломей ранее распорядился остановить богослужения из-за угрозы распространения коронавируса. Под исключение попали частные молитвы в церквях. Член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин ранее рассказал, что во время причастия будут наливать больше вина.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Интерфакс12:18

Крестный ход на машинах и службы онлайн. Какие меры приняли конфессии на фоне пандемии

ТАСС13:01

В РПЦ рассказали, когда храмы закроют из-за коронавируса

Газета.Ru12:50

В РПЦ назвали условие закрытия храмов из-за коронавируса

Говорит Москва12:29

РПЦ может ввести ограничение на доступ в храмы

Московский Комсомолец12:35

РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы

Российская газета13:37

В РПЦ рассказали, при каких условиях готовы закрыть храмы

News.ru12:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Общество

В Подмосковье приостановили деятельность ночных клубов и кинотеатров

РИА Новости 17:03
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы 03:02
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат

Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Аргументы и Факты вчера в 16:00
Армия и оружие

Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
RT на русском 16:45
Кино

«Союзмультфильм» начал показывать авторские мультфильмы онлайн

Отмечается, что в программе онлайн-фестиваля авторского короткометражного кино представлены мультфильмы, рассчитанные на разные возрастные группы.
Peterburg2.ru 10:25
Футбол

Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте

Soccer.ru 04:08
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Финансы

Российские банки поднимают ставки по ипотеке

Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам.
SMINEWS в Иванове 01:57
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Кино

Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel

Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Родной город 02:03
Общество

Главный хирург США предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом

Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
Известия вчера в 16:53
Экономика

Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:43
Здоровье

Съели подчистую: в Литве уничтожены стратегические запасы продовольствия

Подавляющее большинство медицинской профессуры и действительно высококлассных врачей сконцентрировано в столице Литвы. в Каунасе, в меньшей степени — в портовой Клайпеде.
Евразия Daily вчера в 10:44
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Экономика

Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству

Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги.
Российская газета 15:10
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Армия и оружие

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в операционных системах Windows 7, Windows 8.1 и всех поддерживаемых сборках Windows 10.
UfacityNews.ru 16:30
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций

Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Слово и Дело 04:34
Происшествия

Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки

Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Вести.Ru 18:35
Происшествия

Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.
RT на русском 09:25
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Экономика

Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.
Ведомости вчера в 12:45
Спорт

Непомнящий стал лидером турнира претендентов

В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Спорт-Экспресс 22 марта в 12:16
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости 09:04
Авто

Стали известны цены и комплектации нового Skoda Rapid

На выбор предлагаются четыре варианта комплектаций – Entry, Active, Ambition и Style, а также три двигателя мощностью от 90 л.с. до 125 л.с. Стоимость Rapid в базовой комплектации Entry cдвигателем 1,6 MPI составит 792 000 рублей.
5 колесо вчера в 03:50
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com 10:45
Политика

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

РИА Новости 11:52
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.
Москва 24 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное