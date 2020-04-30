Политика

КоммерсантъКоммерсантъДемонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

26 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.
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с чего всё началось

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования. Высота звонницы храма составляет 75 м, протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 м — по числу дней Великой Отечественной войны.
Коммерсантъвчера в 15:33

Подробнее о событии

Мозаику с Путиным захотели использовать на другом культурном объекте

Московский Комсомолец10:12

В храме Минобороны демонтировали мозаику с изображением Путина

Новая газетавчера в 17:18

В РПЦ заявили, что мозаики с Путиным не было в главном военном храме

Интерфакс03:57

Мозаику с изображением Владимира Путина убрали из храма вооруженных сил в Кубинке

Эхо Москвы11:20

РПЦ: мозаику с Путиным не успели разместить в храме

Коммерсантъ04:44

В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

РБК02:52

В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Минобороны

Lenta.ru06:15
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Происшествия

В Иваново застройщик-мошенник приговорен к 8 годам лишения свободы

К восьми годам лишения свободы приговорен директор компании-застройщика ООО «ПКФ „Пума“» Алексей Бобков Фрунзенским районным судом города Иваново, 1 мая сообщает IvanovoNews.
ИА Красная Весна 12:04
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандале с Петросяном из-за раздела имущества

Взгляд.ру 06:43
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
2K
Политика

Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.
ТАСС 06:37
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выздоровела и выписалась из больницы

Певица Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, выздоровела и выписалась из больницы.
Life.ru вчера в 16:40
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Политика

Мишустин запретил госзакупки промышленных товаров из-за рубежа

Москва, 1 мая 2020, 17:38 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин запретил государственные закупки промышленных товаров из иностранных государств для государственных и муниципальных нужд за исключением стран — членов Евразийского экономического союза.
REGNUM 10:38
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Футбол

Футболист сборной Англии Триппьер обвинён в нарушении правил о ставках

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии по футболу Киран Триппьер был обвинён Футбольной ассоциацией Англии (FA) в нарушении правил о ставках.
RT на русском 12:04
Политика

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

Фигура Иосифа Сталина связана с вполне определенными ассоциациями, и его портрета не должно быть в главном храме Вооруженных сил, заявил в эфире радио «Вера» глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РБК 10:08
17
Политика

Андрей Белоусов назначен и.о. премьер-министра России

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра России первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщается на сайте Кремля.
ЗакC.Ру вчера в 13:06
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
6,8K
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
1K
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы

Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10
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Экономика

Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
6
Наука

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
82
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru 05:59
6
Общество

Почта опубликовала график работы в праздники

«Почта России» опубликовала график работы своих отделений на майские праздники.
Петрозаводск говорит вчера в 11:33
1
Шоу-бизнес

Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье собственного бренда

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.
Lenta.ru вчера в 15:00
Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
3,4K
Шоу-бизнес

Умер актер театра Евгений Федоров

На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor 05:55
11
Общество

В Смольном объяснили появление мобильных моргов у больниц Петербурга

В Смольном пояснили, что в городе имеется достаточное количество мест в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций.
DP.RU 11:10
360
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera вчера в 15:50
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Общество

Губернатор Подмосковья ввел в области «масочный» режим

Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, по которому в регионе вводится режим ношения масок, защищающих органы дыхания, при нахождении в местах общего пользования.
РБК 11:44
416
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Если россияне на майских праздниках начнут нарушать режим самоизоляции, то после них ограничения из-за коронавируса придется ужесточать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мойка78 10:07
1,6K
Армия и оружие

Украинские хакеры опубликовали секретные документы ВСУ

Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.
Политическая Экспертиза 08:10
Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
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Гаджеты

Новый процессор Intel i9-10900K потребляет 250 Вт на пике нагрузки

Флагман новой линейки Intel с разблокированным множителем на пике нагрузки потребляет 250 Вт, сообщили источники.
iReactor вчера в 20:34
61
Общество

В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса

С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 03:43
37
Общество

ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%

Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ 10:38
173
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
532
Общество

Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь

Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ 09:16
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