Политика

РБКРБКВ РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

На стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России появятся мозаичные изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. По словам председателя художественного совета по строительству храма протоиерея Леонида Калинина, с Путиным и Шойгу их появление на мозаике не согласовывалось.
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РПЦ объяснила традицией портреты Путина и Сталина в главном храме армии

Коммерсантъ10:31

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК08:26

В РПЦ подтвердили, что главный храм вооруженных сил украсили мозаикой с изображением Путина и Сталина

Эхо Москвы07:07

В РПЦ считают уместным изобразить первых лиц РФ и Сталина в главном храме Вооруженных сил

ТАСС07:51

РПЦ считает уместным изображение Сталина и Путина в церкви

News.ru08:18

«Этого следовало ждать»: Марат Гельман — о мозаике с Путиным, Шойгу и Сталиным в храме Минобороны

Дождь08:57

«МБХ медиа»: Главный храм Вооруженных сил РФ украшен мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Znak.comвчера в 20:01
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Здоровье

Все курские медучреждения переведут в инфекционный режим

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что все кто сейчас находятся на территории региона, являются потенциальными носителями инфекции.
Курск сегодня 09:02
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Общество

Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе

Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:42
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Происшествия

В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек

В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Политика

В Коми снова сменился министр здравоохранения

Виктория Филин 9 февраля была назначена сразу на пост заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Республики Коми, это новая должность в правительстве региона, ранее глава Минздрава не имел статуса зампреда правительства.
ТАСС 10:07
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Футбол

ФИФА выделит футбольным федерациям 150 млн долларов

Международная футбольная федерация (ФИФА) выделит национальным ассоциациям 150 млн долларов в качестве финансовой помощи во время пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 09:53
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
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Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 09:23
36
Здоровье

Глава Минздрава назвал число тяжелых больных коронавирусом в России

В российских регионах состояние 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
FlashNord 07:26
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Наука

Для обсессивно-компульсивного расстройства предложили новое лечение

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Университета Рохемптона в Лондоне обнаружили, что у людей, которые страдают обсессивно-компульсивным расстройством, повышается иммуномодулин в лимфоцитах.
ToDay News Ufa вчера в 11:07
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Авто

Новый пикап Hyundai Santa Cruz станет массовым автомобилем

Hyundai Santa Cruz станет массовой глобальной моделью. Предварительная цена пикапа - от 25 тыс. долларов (1,8 млн. рублей).
Новые автомобили вчера в 13:03
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Авто

На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня 22 апреля в 03:10
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Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
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Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
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Футбол

Бывший игрок «Зенита» Власов объявил о завершении карьеры

Полузащитник Олег Власов, известный по выступлениям за «Зенит» и еще несколько клубов РПЛ, завершил карьеру в возрасте 35 лет.
Матч ТВ 09:35
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской опубликовала фото с небритыми подмышками

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая после громкого скандала с матерью уехала жить к отцу в Америку, регулярно шокирует своих подписчиков экстравагантными фотографиями, вызывающими изумление.
Bimru.ru 07:33
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Общество

Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:16
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Происшествия

Военный грузовик с боеприпасами попал в аварию в Новгородской области

Военный грузовик с боеприпасами попал в аварию в Новгородской области. Водитель погиб, сообщил «Интерфаксу» источник.
Эхо Москвы 10:31
Политика

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
RT на русском 08:58
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Политика

Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
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Общество

На Алтае в районе массового заражения COVID-19 ввели карантин

По словам главы региона, поэтому на территории Змеиногорского района будет введен бессрочный карантин.
Российская газета 05:06
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Общество

Путин предложил продавать российские автомобили со скидками

62инфо 10:27
Происшествия

В Москве погиб адвокат Мусатов, защищавший россиянина Винника

Известный российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший арестованного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
ТАСС 08:35
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
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Культура

Иван Кургалин сегодня выступит в финале шоу «Голос. Дети»

В министерстве культуры Новгородской области напомнили, что свой творческий путь он начал в 9 лет с победы на конкурсе «Детский голос Великого Новгорода».
Газета Новгород 03:32
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Общество

В Ростове от коронавируса умер первый человек

В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
Donnews.ru 08:26
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