Политика
РБКВ РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии
На стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России появятся мозаичные изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. По словам председателя художественного совета по строительству храма протоиерея Леонида Калинина, с Путиным и Шойгу их появление на мозаике не согласовывалось.
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Здоровье
Все курские медучреждения переведут в инфекционный режим
В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что все кто сейчас находятся на территории региона, являются потенциальными носителями инфекции.
Курск сегодня 09:02
Общество
Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе
Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:42
Происшествия
В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек
В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Политика
В Коми снова сменился министр здравоохранения
Виктория Филин 9 февраля была назначена сразу на пост заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Республики Коми, это новая должность в правительстве региона, ранее глава Минздрава не имел статуса зампреда правительства.
ТАСС 10:07
Футбол
ФИФА выделит футбольным федерациям 150 млн долларов
Международная футбольная федерация (ФИФА) выделит национальным ассоциациям 150 млн долларов в качестве финансовой помощи во время пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 09:53
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 09:23
Здоровье
Глава Минздрава назвал число тяжелых больных коронавирусом в России
В российских регионах состояние 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
FlashNord 07:26
Наука
Для обсессивно-компульсивного расстройства предложили новое лечение
Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Университета Рохемптона в Лондоне обнаружили, что у людей, которые страдают обсессивно-компульсивным расстройством, повышается иммуномодулин в лимфоцитах.
ToDay News Ufa вчера в 11:07
Авто
Новый пикап Hyundai Santa Cruz станет массовым автомобилем
Hyundai Santa Cruz станет массовой глобальной моделью. Предварительная цена пикапа - от 25 тыс. долларов (1,8 млн. рублей).
Новые автомобили вчера в 13:03
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня 22 апреля в 03:10
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Власов объявил о завершении карьеры
Полузащитник Олег Власов, известный по выступлениям за «Зенит» и еще несколько клубов РПЛ, завершил карьеру в возрасте 35 лет.
Матч ТВ 09:35
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской опубликовала фото с небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая после громкого скандала с матерью уехала жить к отцу в Америку, регулярно шокирует своих подписчиков экстравагантными фотографиями, вызывающими изумление.
Bimru.ru 07:33
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:16
Происшествия
Военный грузовик с боеприпасами попал в аварию в Новгородской области
Военный грузовик с боеприпасами попал в аварию в Новгородской области. Водитель погиб, сообщил «Интерфаксу» источник.
Эхо Москвы 10:31
Политика
Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
RT на русском 08:58
Политика
Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
Общество
На Алтае в районе массового заражения COVID-19 ввели карантин
По словам главы региона, поэтому на территории Змеиногорского района будет введен бессрочный карантин.
Российская газета 05:06
Происшествия
В Москве погиб адвокат Мусатов, защищавший россиянина Винника
Известный российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший арестованного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
ТАСС 08:35
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
Культура
Иван Кургалин сегодня выступит в финале шоу «Голос. Дети»
В министерстве культуры Новгородской области напомнили, что свой творческий путь он начал в 9 лет с победы на конкурсе «Детский голос Великого Новгорода».
Газета Новгород 03:32
Общество
В Ростове от коронавируса умер первый человек
В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
Donnews.ru 08:26