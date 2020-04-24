На стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России появятся мозаичные изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. По словам председателя художественного совета по строительству храма протоиерея Леонида Калинина, с Путиным и Шойгу их появление на мозаике не согласовывалось.

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

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