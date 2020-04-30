с чего всё началось

Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.

В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

Общество В России за сутки коронавирусом заразилось 6411 человек, отмечено 72 летальных исхода В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6411 человек, сообщает стопкоронавирус.рф.

Общество Попова назвала основание для усиления ограничительных мер после 11 мая Если граждане России не отнесутся ответственно к режиму ограничений в период майских праздников, то его придется ужесточать после 12 мая.

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 628

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 960

Общество В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. 137

Шоу-бизнес Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров После окончания училища Евгений Федоров был принят в вахтанговскую труппу, которой был верен всю свою жизнь.

Фигурное катание Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями. 8

Здоровье В Ростовской области зарегистрировано 943 больных коронавирусом По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:30 30 апреля в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом. 307

Гаджеты Озвучена предполагаемая стоимость новых iPhone 12 Несмотря на недавнее сообщение об отложенном запуске iPhone 12, сетевые источники продолжают интриговать информацией о новом поколении смартфонов Apple. 25

Здоровье Симферопольский роддом №2 закрывается на обсервацию На территории роддома будет и дальше оказываться необходимая медицинская помощь используя все необходимые средства защиты, – сказала Наталья Пеньковская.

Общество Мировые поставки смартфонов показали крупнейшее в истории падение Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 11,7% в годовом выражении, до 275,8 миллиона штук — это крупнейшие темпы снижения в истории, говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

Общество В Ростовской области вводится «масочный» режим Губернатор Василий Голубев сегодня, 30 апреля, подписал постановление, дополняющее меры борьбы с распространением CODID-19 в Ростовской области. 620

Здоровье Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией. 2

Происшествия Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области В 2018 году Русаков перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.

Экономика Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта. 159