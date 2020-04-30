Политика
РИА НовостиВ РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
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с чего всё началось
В РПЦ разъяснили, что демонтаж мозаики с изображением президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и советского государственного деятеля Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ связан с мнением главы государства, передает РБК.Znak.com02:43
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Общество
В России за сутки коронавирусом заразилось 6411 человек, отмечено 72 летальных исхода
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Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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Общество
Около 30 млн жителей США обратились за пособием по безработице
По данным издания, по итогам последней недели заявление на пособие по безработице подали около четырех миллионов человек.
Телеканал 360° вчера в 11:20
Армия и оружие
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Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
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Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
Газета.Ru вчера в 23:08
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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
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Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
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Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров
После окончания училища Евгений Федоров был принят в вахтанговскую труппу, которой был верен всю свою жизнь.
ТАСС 05:04
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Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM 29 апреля в 14:33
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По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:30 30 апреля в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом.
Правительство Ростовской области вчера в 03:42
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
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ТАСС вчера в 13:18
Гаджеты
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3DNews вчера в 11:17
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Симферопольский роддом №2 закрывается на обсервацию
На территории роддома будет и дальше оказываться необходимая медицинская помощь используя все необходимые средства защиты, – сказала Наталья Пеньковская.
КИА 04:02
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Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
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Мировые поставки смартфонов показали крупнейшее в истории падение
Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 11,7% в годовом выражении, до 275,8 миллиона штук — это крупнейшие темпы снижения в истории, говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).
ПРАЙМ 01:23
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В Ростовской области вводится «масочный» режим
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Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области
В 2018 году Русаков перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.
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Большинство россиян собираются провести майские праздники дома
Портал "стопкоронавирус.рф" провёл социологический опрос и выяснил, где россияне собираются провести майские праздники.
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