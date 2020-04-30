Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
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В РПЦ разъяснили, что демонтаж мозаики с изображением президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и советского государственного деятеля Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ связан с мнением главы государства, передает РБК
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