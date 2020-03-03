Общество
РБКВ РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен „хайп“, но давайте все же оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс. Ну никак не следует, что „протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу“
— Владимир Легойда, российский общественный деятельРидус вчера в 15:22
с чего всё началось
В интервью радио «Радонеж» Смирнов 3 марта рассказал, что одна из прихожанок оставила семилетнюю дочку на домашнем обучении, чтобы та помогала ей с новорожденным.Известиявчера в 15:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Новости за ночь: РПЦ призвала не «хайповать» на заявлении Смирнова об образовании девочек
Национальная служба новостейвчера в 23:55
Волынец призвала не понимать буквально слова протоиерея Смирнова об образовании девочек
Народные новостивчера в 22:12
В РПЦ осудили резонанс вокруг слов протоиерея Смирнова об образовании для девочек
Газета.Ruвчера в 15:29
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Общество
Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера
Миграционные власти Канады начали процесс рассмотрения вопроса о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера.
Шоу-бизнес
Боню развеселил странный аксессуар Рудковской
Правда, фото Рудковской пока в зарубежных СМИ не появились. А российских подписчиков идея Яны развеселила.
Хоккей
Проворов двумя очками помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон»
В первом матче столичный "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Филадельфией Флайерз" и проиграл со счетом 2:5. "Кэпз" открыли счет усилиями Ларса Эллера, но затем Трэвис Конечны, Кевин Хейз и Тайлер Питлик вывели "летчиков" вперед.
Общество
«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи
С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.
Музыка
После новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу
Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook.
Футбол
«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России
Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
Хоккей
«Автомобилист» уступил «Сибири» во втором матче плей-офф
Общество
Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Политика
Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Происшествия
Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском
Шоу-бизнес
Алексей Панин признался, что хочет навсегда уехать из России
Скандальный актер Алексей Панин изменил свою позицию относительно возвращения Крыма в состав России, заявив об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Общество
Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины
Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Происшествия
В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
Общество
Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
Происшествия
Арестован президент Федерации ММА Оренбуржья
В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о заключении под стражу президента Федерации ММА Оренбуржья Виктора Фролова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.
Армия и оружие
США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани
Игры
Показаны новые кадры игры Wrath of the Righteous
Предстоит сражаться в новых мирах с демонами, которые хотят захватить земли.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Общество
Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса
Россияне начали активно скупать антисептические средства в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках из-за коронавируса.