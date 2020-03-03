Общество

РБКРБКВ РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
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Владимир Легойда
Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен „хайп“, но давайте все же оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс. Ну никак не следует, что „протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу“
— Владимир Легойда, российский общественный деятельРидус 15:22
с чего всё началось
В интервью радио «Радонеж
» Смирнов 3 марта рассказал, что одна из прихожанок оставила семилетнюю дочку на домашнем обучении, чтобы та помогала ей с новорожденным.
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