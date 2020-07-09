Как рассказал РИА «Новости» руководитель экспертного совета Церкви по искусству Леонид Калинин, существует каноническое изображение Христа и в русской церкви его придерживаются. Ранее на алтаре одного из соборов в Великобритании изобразили «Тайную вечерю», где Иисус черный.

В РПЦ заявили о недопустимости изображения Иисуса Христа чернокожим

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