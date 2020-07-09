В России никогда не изобразят Иисуса Христа чернокожим, потому что это противоречит канонам церкви. Таким стал комментарий протоиерея Леонида Калинина – главы экспертного совета Русской Православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

В РПЦ заявили о недопустимости изображения Христа чернокожим

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