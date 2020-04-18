Религия
АМИТЕЛВ РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций
В Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
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