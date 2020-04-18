Религия
РБКВ РПЦ отказались признавать существование инопланетян
Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли. Об этом заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
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Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
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Ученые разработали прогнозы для Москвы и Новосибирске. В столице России пик выявления новых случаев придется на середину мая.
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Российский постпред осудил слова дипломата США об освобождении Вены
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил слова пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекки Росс, которая связала пожар в соборе Святого Стефана в Вене с освободительной операцией советских войск в апреле 1945 года.
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Магазин на проспекте Мира загорелся поздним вечером в Южно-Сахалинске
18 апреля в 22:46 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании магазина на проспекте Мира.
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Власти США закупили 20 млн масок по завышенным ценам
РИА Более 110 миллионов долларов истратило правительство США, закупая маски для сотрудников сферы здравоохранения у непроверенных поставщиков.
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Актриса Мерьем Узерли выложила на своей странице в соцсети фото с подросшей дочерью.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
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Член Европарламента француз Даниэль Кон-Бендит в колонке газеты Ouest France опубликовал своё мнение о том, как кризис из-за пандемии коронавируса повлияет на футбол.
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Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец 10:36
Энергетика
FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+
Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
РБК вчера в 09:18
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:56
Общество
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
Космос
США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая
News.ru вчера в 14:33
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Будущее коммерческой космонавтики. Россия заходит к звездам с «Морского старта»
Рынок все больше захватывает космическое пространство, и с учетом развития технологий, скорее всего, коммерческая сфера в дальнейшем существенно потеснит, если вообще не вытеснит оттуда государство.
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Трамп считает, что смог сохранить хорошие отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на санкции и политику Госдепартамента, ему удалось сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:23
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Звезды шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку врачей
Звезды мирового шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку медицинских работников, которые борются с эпидемией COVID-19.
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Lenta.ru 21:33
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В Норвегии археологи обнаружили артефакты времен викингов
Группа археологов обнаружила в районе норвежского ледника Лендбрин из-за изменения климата и таяния льдов около тысячи артефактов, которые указывают на активное использование горного перевала в эпоху викингов, сообщается в археологическом журнале Antiquity.
РИА Новости 16 апреля в 08:43
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Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
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В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама
В самолете прилетит около 200 человек. На 20 апреля запланирован рейс «Сибири» из Камрани в Новосибирск.
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Общество
У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
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Транспорт
В Москве автоматизируют контроль пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
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Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
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Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
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