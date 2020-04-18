Религия

РБКРБКВ РПЦ отказались признавать существование инопланетян

Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли. Об этом заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
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В РПЦ объяснили, почему церковь отрицает возможность существования инопланетян

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