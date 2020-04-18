Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли. Об этом заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

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