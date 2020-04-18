Религия
РБКВ РПЦ отказались признавать существование инопланетян
Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли. Об этом заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
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Общество
Налоговая служба предложила внести доходы всех россиян в единый реестр
В ФНС ободрили идею создания единого реестра всех граждан России, в том числе учитывающего доходы каждого члена семьи, а значит и имеющего возможность отслеживать семейные бюджеты.
Domostroyrf.ru вчера в 08:32
Футбол
Шюррле больше не сыграет за «Спартак»
Soccer.ru 12:03
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Игры
Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини
Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.
Игромания.ру 07:52
Политика
Захарова раскритиковала Би-би-си за предвзятость к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си предвзято освещает события в России, а также призвала это СМИ передавать больше новостей о происходящем в самой Британии.
РИА Новости 08:35
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 12:50
Общество
Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.
РИА Новости 15:13
Шоу-бизнес
Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram
Поклонники актрисы сразу назвали снимок "самое сексуальное фото". Фанаты расхвалили фигуру и внешность Веры Брежневой.
Территория новостей 16 апреля в 05:30
Армия и оружие
NI спрогнозировал результат попадания ракеты «Циркон» в авианосец
Сочетание новейшей подлодки и гиперзвуковых ракет является огромным преимуществом, поскольку субмарины могут длительное время оставаться под водой незамеченными, а затем нанести внезапный удар, который окажется губительным даже для авианосца.
Российская газета 03:38
Общество
Число заразившихся коронавирусом жителей Подмосковья выросло до 3954
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 61 округе Московской области, всего за сутки в регионе стало на 428 инфицированных больше, их общее число достигло 3954.
ТАСС 14:36
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данным приводит сайт Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:03
Политика
Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав
Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:27
Космос
Извержение вулкана Анак Кракатау показали из космоса
Вулкан Анак Кракатау находится в Зондском проливе между большими индонезийскими островами Ява и Суматра.
Популярная механика вчера в 11:11
Политика
Автор «античеченской» статьи ответила на критику Кадырова
Журналист «Новой газеты», автор возмутившей главу Чечни Рамзана Кадырова «античеченской» статьи Елена Милашина ответила на критику о недостоверной информации в материале.
Lenta.ru 15:03
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Политика
Появилось предсказание заката «эпохи Запада» и начала «века Азии»
Пандемия коронавируса ознаменовала закат «эпохи Запада» и начало «века Азии», считает обозреватель Le Figaro Себастьян Фалетти.
Взгляд.ру 11:49
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника
Год назад Лидия Федосеева-Шукшина подарила руководителю группы «На-На» двухкомнатную квартиру.
StarHit.ru 14:00
Религия
Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Вести ФМ 13:15
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета
Российский врач-онколог назвал опасную реакцию иммунитета человеческого организма на коронавирус.
Evo-rus.com вчера в 04:04
Общество
В Карелии выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Еще восемь случаев заражения коронавирусом подтверждено в Карелии за сутки, таким образом, общее число инфицированных увеличилось до 27 человек, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
РИА Новости 14:52
Общество
Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19
Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
REGNUM 16 апреля в 06:22