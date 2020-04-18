Религия
РБКВ РПЦ отказались признавать существование инопланетян
Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли. Об этом заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
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Религия
Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Агентство Москва 17:00
Экономика
Объем грузовых железнодорожных перевозок в Латвии сократился на 48,7%
Объем грузовых железнодорожных перевозок в первом квартале текущего года в Латвии сократился на 48,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщает агентство LETA.
Евразия Daily вчера в 09:37
Наука
Ученые Сингапура не верят в лабораторное происхождение коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Straits Times, руководитель программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура считает, что все ведущие ученые уверены, что искусственное происхождение коронавируса – не более чем миф и политическая спекуляция.
ToDay News Ufa 11:11
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Политика
Трамп: Китай нужно наказать, если он скрывал данные о коронавирусе
Китай должен понести ответственность, если выяснится, что власти этой страны преднамеренно скрывали данные о коронавирусе.
РЕН ТВ 18:23
Религия
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву
После специальный кортеж доставит Благодатный огонь в храм Христа Спасителя, где пройдет пасхальное богослужение с участием патриарха Кирилла.
ИнфоСМИ 15:18
Политика
Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Футбол
Кокорин заявил, что у него есть предложение из Италии
В прямом эфире в «Инстаграме» Нобеля Арустамяна Кокорин заявил, что сейчас в его карьере такой момент, что можно выбирать и прислушиваться.
Нева Спорт 16:16
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Транспорт
СМИ опубликовали карту 62 блокпостов «на случай изоляции Петербурга»
Петербургское издание "Фонтанка" заявило, что власти города готовятся вводить блокпосты на въездах в Санкт-Петербург для "тотального контроля автотранспорта".
Московский Комсомолец 13:18
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
Общество
В Швеции число жертв коронавируса превысило 1,5 тыс
Число летальных исходов после заражения коронавирусом в Швеции увеличилось за минувшие сутки на 111 и достигло 1 511, сообщило управление здравоохранения страны.
ТАСС 08:29
Транспорт
Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе дополнительные меры борьбы с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 05:55
Армия и оружие
National Interest оценил российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для любого флота, пишет 18 апреля американское издание The National Interest.
Известия 16:41
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 16 апреля в 02:08
Политика
Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав
Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:27
Общество
Всероссийские проверочные работы будут перенесены на осень
Проверочные работы 2020 года не повлияют на аттестацию учеников.
Муксун.fm вчера в 10:09
Политика
В России сделают прогноз по гражданам, которые могут заболеть COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил кабмину сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом, и докладывать об этом ежедневно, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 04:57
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ 17:00
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
Поток туристов в Крым за сутки вырос на 40%
По словам Пеньковской, за последние сутки количество лиц, которые въехали на территорию полуострова, увеличилось на 40%.
REGNUM 15:45
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42
Общество
В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%
Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Газета.Ru 15:05
Культура
Новгородец Иван Кургалин стал финалистом проекта «Голос. Дети»
Подросток из Новгорода Иван Кургалин, который находится в команде Басты, исполнил песню Димы Билана «На берегу неба».
Невские Новости 04:14
Общество
Российские врачи вылечили от коронавируса 15 итальянцев
Российские врачи, помогающие бороться с коронавирусом коллегам в Италии, вылечили 15 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.
ФАН 18:57
Шоу-бизнес
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной стала богатой наследницей
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила внучке Анне свою недвижимость, когда чувствовала себя плохо и думала, что жить осталось недолго.
НТВ 16:20