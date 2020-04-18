Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли. Об этом заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Религия Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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Наука Ученые Сингапура не верят в лабораторное происхождение коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Straits Times, руководитель программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура считает, что все ведущие ученые уверены, что искусственное происхождение коронавируса – не более чем миф и политическая спекуляция.

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