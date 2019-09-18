Общество
РБКВ РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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с чего всё началось
Ранее портал "Правоcлавие и мир" опубликовал открытое письмо более 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в котором они призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по "московскому делу".ТАССвчера в 18:21
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В РПЦ назвали письмо священников в поддержку участников акций протеста политической декларацией
Интерфакс Религиявчера в 17:01
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