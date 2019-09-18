Общество

РБКРБКВ РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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Ранее портал "Правоcлавие и мир
" опубликовал открытое письмо более 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в котором они призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по "московскому делу".
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В РПЦ назвали письмо священников в поддержку участников акций протеста политической декларацией

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Зампред отдела РПЦ по отношениям со СМИ назвал политическим обращение священников в защиту фигурантов московского дела

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URA.Ruвчера в 23:15
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