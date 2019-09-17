Общество

РБКРБКВ РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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с чего всё началось
Ранее портал "Правоcлавие и мир
" опубликовал открытое письмо более 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в котором они призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по "московскому делу".
ТАССвчера в 18:21

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В РПЦ назвали письмо священников в защиту осужденных за беспорядки политическим заявлением

ТАССвчера в 18:21

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

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Само правосудие превращается в насмешку и «массовый беспорядок». Открытое письмо священников Русской Православной Церкви

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Священники РПЦ выступили в поддержку фигурантов уголовных дел, связанных с акциями протеста в Москве

Коммерсантъвчера в 16:58

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РИА Новостивчера в 22:11

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Представитель РПЦ прокомментировал письмо священников в защиту осужденных

Московский Комсомолецвчера в 22:52
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:30, Вашингтон
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