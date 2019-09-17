с чего всё началось

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Происшествия Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.

Армия и оружие В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».

Армия и оружие Военные впервые применили комплекс «Палантин» Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.

Футбол Кокорин и Мамаев окончательно освободились Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Единоборства Президент UFC вслед за Нурмагомедовым отдал $ 100 тыс. в фонд Порье Вчера, 16 сентября, американский боец смешанного стиля Дастин Порье рассказал, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожертвовал $ 100 тыс. на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.

Экономика Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд Россия в июле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 8,5 млрд долларов, следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США, сообщает ТАСС.

Армия и оружие США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Герцогиня Кембриджская вновь беременна.

Политика Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.

Политика Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина» Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.

Политика На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

Игры Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.

Экономика «Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Армия и оружие Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе Во вторник, 17 сентября, в Донбассе погиб служащий ВСУ и еще двое боевиков получили ранения.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Космос Астрономы «всучили» Эстонии серо-зеленую газовую планету Хотя звезда и планета Эстонии достались, откровенно говоря, задрипанные и завалящие (далековато, да и шансы на обитаемость планеты крайне низки, а потому не видать эстоноземельцам космических колоний), названия им все же дать следует.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.