Общество
РБКВ РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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с чего всё началось
Ранее портал "Правоcлавие и мир" опубликовал открытое письмо более 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в котором они призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по "московскому делу".ТАССвчера в 18:21
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Представитель РПЦ прокомментировал письмо священников в защиту осужденных
Московский Комсомолецвчера в 22:52
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
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В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
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RT на русском вчера в 23:30
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Вести.Ru 16 сентября в 08:44
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Чемпионат вчера в 02:49
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд
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BFM.ru вчера в 17:11
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Вести.Ru вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка
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Экспресс газета вчера в 11:48
Политика
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия вчера в 06:48
Политика
Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»
Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru вчера в 14:24
Экономика
«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам
Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе
Во вторник, 17 сентября, в Донбассе погиб служащий ВСУ и еще двое боевиков получили ранения.
ИА Новороссия вчера в 15:14
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Черышев победил «Челси», Промес забил за «Аякс»
Спорт-Экспресс вчера в 18:10
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
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Астрономы «всучили» Эстонии серо-зеленую газовую планету
Хотя звезда и планета Эстонии достались, откровенно говоря, задрипанные и завалящие (далековато, да и шансы на обитаемость планеты крайне низки, а потому не видать эстоноземельцам космических колоний), названия им все же дать следует.
Sputnik Эстония вчера в 13:08
Происшествия
Вылетевший в Пекин самолет вернулся в Вашингтон из-за возгорания
Самолет авиакомпании Air China, выполнявший рейс Пекин-Вашингтон, вернулся в аэропорт американской столицы.
РБК вчера в 23:45
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Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
RT на русском вчера в 10:05
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 17 сентября повысился на 0.04%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 17 сентября повысился на 0.04% (+0.0005) до $1.1004 с $1.0999 предыдущего закрытия.
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Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Происшествия
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В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
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Политика
В УФСБ по Свердловской области назначен новый начальник
Начальником УФСБ по Свердловской области назначен генерал-майор Алексей Зиновьев.
АН Между строк вчера в 12:32
Здоровье
В Оренбурге закрыли на карантин школу №67
С начала нового учебного года прошли только две недели, но в Оренбурге уже закрыли на карантин первое образовательное учреждение.
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