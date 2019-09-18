с чего всё началось

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

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