Общество
РБКВ РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о «массовых беспорядках»
Московский Комсомолец14:11
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 22:21, Вашингтон
Недвижимость
К концу года квартиры подорожают
К концу года и в России, и в Липецкой области ожидают рост цен на квартиры в новостройках и на вторичном рынке.
Липецкая газета 04:24
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта
Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM 20:19
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости 18:52
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
ПРАЙМ 02:32
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Политика
Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»
Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
РИА Новости 10:10
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° 17:40
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Шоу-бизнес
Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Шоу-бизнес
О возвращении мужа Заворотнюк на лед рассказала Навка
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о планах привезти шоу "Руслан и Людмила" в Санкт-Петербург осенью 2019 года.
Газета.Ru 10:48
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Транспорт
В России появится система слежения за поведением водителей
К 2022 году в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге.
Известия 21:24
Происшествия
30-летняя благовещенка уехала в Китай и пропала
ИА Порт Амур 21:08
Армия и оружие
Пенс сообщил сенаторам о возможных мерах в отношении Ирана
Сенатор считает, что это сдерживание было утрачено после того, как Иран расценил как слабость сдержанную реакцию главы американского государства Дональда Трампа на сбитый в июне иранскими ВС беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4.
Московский Комсомолец 21:31
Авто
В Японии представили новую Toyota Corolla
Японская компания на внутреннем рынке представила новую генерацию модели Toyota Corolla, представленную в стране в кузове универсал и седан.
Tvoe-avto.com 07:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин снял видео в спальне Аллы Пугачевой
Периодически в ролике появляются вставки с выступлений Пугачевой, а потому можно точно сказать, что песня, исполняемая Галкиным, посвящена ей.
Bimru.ru 08:15
Политика
США расширили список санкций против Венесуэлы
США расширили санкционный список по Венесуэле, включив в него ещё трёх физических лиц и 16 компаний.
Life.ru 16:52
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
80 лет назад начался Польский поход Красной Армии
На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.
KM.ru 05:25
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru вчера в 00:54
Происшествия
Трепанга на три миллиона рублей выловили браконьеры на Сахалине
Водные биологические ресурсы были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил более трех миллионов рублей.
ТИА Острова 22:00