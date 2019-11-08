Религия
RT на русскомРПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом. Об этом заявил замглавы синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
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РПЦ решила прекратить поминовение Александрийского патриархата из-за признания ПЦУ
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