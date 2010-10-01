Общество
Вечерняя МоскваВ РПЦ посоветовали не посещать монастырь после нападения на Собчак
Верующим посоветовали не посещать Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где ранее днем напали на телеведущую Ксению Собчак. Такие рекомендации дали в Екатеринбургской епархии.
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«Это ужас!»: Поклонская заступилась за Собчак, которую побили в монастыре уральского старца Сергия
Комсомольская правда09:40
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В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
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Авторы «Соника в кино» снимут сериал по лучшей игре 2019 года
Российская газета вчера в 14:55
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В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
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Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в США достигло 2 505 593.
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Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
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Летний отдых юных сахалинцев и курильчан обсудили с Татьяной Голиковой
Оздоровительная кампания стала одной из главных тем совещания с российскими регионами, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Сахалин.Инфо вчера в 19:20
Здоровье
Экс-главврач РКБ Эльза Сыртланова получила награду от Хабирова
UfaTime.ru вчера в 23:48
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
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Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 08:42
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
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Семьи из Бурятии получили более 170 тысяч продуктовых наборов
В период пандемии коронавируса семьи с детьми и пожилые малообеспеченные жители Бурятии получили более 170 тысяч продуктовых наборов.
Ариг Ус вчера в 21:26
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The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни на митингах
Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа прекратить использовать ее композиции во время своих политических выступлений.
Известия 20:23
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На Донбассе военных ВСУ уничтожают неизвестными устройствами
С начала суток на Донбассе погиб один украинский оккупант, еще двое получили ранения при подрыве на неизвестных взрывных устройствах.
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В автосалонах за последние несколько лет широко распространилась практика trade-in, в ходе которой клиент может обменять автомобиль с существенным пробегом на крупную скидку для такого же нового или автомобиля любой другой модели из ассортимента.
Слово и Дело 25 июня в 10:41
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
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Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077
Телеканал 360° 20:15
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Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC
В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
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