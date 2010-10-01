Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВ РПЦ посоветовали не посещать монастырь после нападения на Собчак

Верующим посоветовали не посещать Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где ранее днем напали на телеведущую Ксению Собчак. Такие рекомендации дали в Екатеринбургской епархии.
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Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года. Член фракции «Единая Россия».
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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