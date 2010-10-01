Верующим посоветовали не посещать Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где ранее днем напали на телеведущую Ксению Собчак. Такие рекомендации дали в Екатеринбургской епархии.

В РПЦ посоветовали не посещать монастырь после нападения на Собчак

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