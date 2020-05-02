Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
Читать в источнике
Комментировать419
с чего всё началось

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.
РИА Новости11:14

Подробнее о событии

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса

Известия11:40

Из-за COVID-19 предложено ввести мораторий на аборты

Вести.Ru12:19

В РПЦ предложили запретить аборты до конца пандемии COVID-19. Операции якобы способствуют распространению вируса

Фонтанка.Ру12:15

В РПЦ предложили запретить аборты на время коронавируса

Lenta.ru12:47

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии

Московский Комсомолец11:32

В России предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса

Комсомольская правда11:18

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

РИА Новости11:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:32, Ашберн
Общество

Город в Швеции борется с коронавирусом куриным пометом

Власти шведского города Лунд разбросали в центральном парке тонну куриного помета, чтобы помешать народу собраться там на Вальпургиеву ночь и избежать распространения коронавируса.
Вечерний курьер вчера в 07:13
35
Наука

У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию

Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 09:31
256
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
422
Армия и оружие

В Афганистане начали освобождать пленных террористов

Власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое).
Lenta.ru 15:06
Авто

УАЗ показал дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»

Автомобильная компания УАЗ продемонстрировала дом на колесах на базе УАЗ «Буханки», об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 апреля в 03:38
74
Футбол

Источник: «Краснодар» намерен расстаться с пятью легионерами

RT на русском 16:50
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
403
Шоу-бизнес

Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской

Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.
ФАН 09:12
8
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
343
Здоровье

Мужчины и женщины переносят коронавирус по-разному

Мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин и чаще оказываются в реанимации.
URA.Ru вчера в 23:52
16
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
51
Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
4
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
397
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
702
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Общество

Прогноз об окончании пандемии коронавируса в России изменили ученые

Скорректированный прогноз опубликовали ученые из Сингапура. По их прогнозу в России окончание пандемии придется на 8 августа.
Privet-Rostov.ru 04:55
1,8K
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 13:24
244
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

РИА Новости 05:34
272
Общество

С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку

Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
6
Шоу-бизнес

«Карантин виноват»: Караулова показала волосатые ноги

7Дней.ру 16:10
Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 30 апреля в 13:59
6,1K
Общество

В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову.
РБК 16:35
210
Футбол

Тер Штеген приостановил переговоры о новом контракте с «Барселоной»

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген подтвердил информацию о том, что переговоры о новом контракте с каталонским клубом приостановлены.
Soccer.ru 15:36
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
22
Наука

Ученые научились перемешивать жидкости при помощи света

С помощью света ученые могут захватывать живые клетки, передвигать мельчайшие частицы вещества, а также перемешивать жидкости.
Rusargument 28 апреля в 17:21
4
Экономика

Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:55
85
Кино

Фильм «Шугалей» вышел в топ на пиратских сайтах

В пятницу, 1 мая на телеканале НТВ вышла премьера боевика "Шугалей", снятого в жанре художественной документалистики.
Pravda.Ru 17:13
Здоровье

Первые случаи смерти от коронавируса зарегистрированы в Таджикистане

Первые два летальных исхода заболевания коронавирусом зарегистрированы в Таджикистане.
Lenta.ru 15:07
Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное