Коронавирус
РИА НовостиВ РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
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с чего всё началось
В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.РИА Новости11:14
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Политика
В США члены конгресса отказались от быстрых тестов на коронавирус
Вашингтон, 3 мая 2020, 01:24 — REGNUM Предложение Белого дома развернуть комплекс для быстрого тестирования на новый коронавирус для конгрессменов было отклонено конгрессом США, 2 мая передает телеканал CNN.
REGNUM 18:24
Здоровье
Названы самые опасные при COVID-19 заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек, также увеличивают вероятность смерти пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 30 апреля в 04:58
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия
Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС 12:02
Общество
Минобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России
Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 14:50
Политика
Правительство РФ запретило госзакупки ряда импортных товаров
Некоторые иностранные промышленные товары запретило покупать через систему госзакупок правительство РФ.
РЕН ТВ вчера в 23:19
Общество
Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса
Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
Общество
В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1256 заболевших умерли.
Ведомости 15:41
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
Авто
Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe вчера в 13:48
Здоровье
У четырех человек обнаружили коронавирус на Сахалине
В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у четырех человек. Теперь в регионе зарегистрировано 29 случаев COVID-19.
EastRussia 07:37
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом
Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, говорится в сообщении Минздрава.
Ведомости 06:44
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Происшествия
Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской
Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской. Об этом сообщает корреспондент "Эха" из Леонтьевского переулка.
Эхо Москвы 08:32
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд
Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:21
Общество
Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях.
Московский Комсомолец 09:09
Недвижимость
Дешевая ипотека привела к росту цен на квартиры
В России дешевая ипотека под 6,5 процента годовых привела к росту цен на квартиры в новостройках.
Lenta.ru 30 апреля в 10:08
Технологии
Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 10
В последнее время с выходом обновлений Windows 10 пользователи каждый раз сталкивались с рядом новых проблем, а среди них не только сбой системы, но и пропажа некоторых файлов.
Astera 06:24
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы 08:00
Здоровье
В Таджикистане зафиксировали первые два случая смерти от коронавируса
Первые два случая смерти заболевших коронавирусом зафиксированы в Таджикистане, сообщили в новостной передаче государственного телевидения страны со ссылкой на минздрав.
РИА Новости 13:48
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид официально подтвердила беременность
Супермодель Джиджи Хадид официально подтвердила беременность. Признание было сделано в видеоинтервью Джимми Фэллону.
Слово и Дело вчера в 04:38
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
Транспорт
Субсидируемые тарифы на полеты в Калининград открыли для всех россиян
Изменились условия продажи авиабилетов из Москвы в Калининград и обратно по субсидируемым тарифам.
BFM.ru 17:28
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Политика
Трамп поприветствовал появление Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рад видеть лидера КНДР Ким Чен Ына на публике.
Коммерсантъ 17:46
Путешествия
Россиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году
Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года.
9111.ru 10:07