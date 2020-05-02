Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
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с чего всё началось

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.
РИА Новости11:14

Подробнее о событии

В РПЦ предложили запретить аборты на время коронавируса

Lenta.ru12:47

Из-за COVID-19 предложено ввести мораторий на аборты

Вести.Ru12:19

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии

Московский Комсомолец11:32

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса

Известия11:40

В РПЦ предложили запретить аборты до конца пандемии COVID-19. Операции якобы способствуют распространению вируса

Фонтанка.Ру12:15

В России предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса

Комсомольская правда11:18

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

РИА Новости11:14
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Политика

В США члены конгресса отказались от быстрых тестов на коронавирус

Вашингтон, 3 мая 2020, 01:24 — REGNUM Предложение Белого дома развернуть комплекс для быстрого тестирования на новый коронавирус для конгрессменов было отклонено конгрессом США, 2 мая передает телеканал CNN.
REGNUM 18:24
3
Здоровье

Названы самые опасные при COVID-19 заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек, также увеличивают вероятность смерти пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 30 апреля в 04:58
67
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
71
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Происшествия

Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС 12:02
432
Общество

Минобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России

Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 14:50
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Политика

Правительство РФ запретило госзакупки ряда импортных товаров

Некоторые иностранные промышленные товары запретило покупать через систему госзакупок правительство РФ.
РЕН ТВ вчера в 23:19
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Общество

Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса

Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
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Общество

В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1256 заболевших умерли.
Ведомости 15:41
Общество

Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан

По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
1,3K
Авто

Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории

При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe вчера в 13:48
3
Здоровье

У четырех человек обнаружили коронавирус на Сахалине

В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у четырех человек. Теперь в регионе зарегистрировано 29 случаев COVID-19.
EastRussia 07:37
1
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,3K
Общество

Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, говорится в сообщении Минздрава.
Ведомости 06:44
183
Происшествия

В Венесуэле 41 человек погиб при попытке заключенных сбежать из тюрьмы

РБК вчера в 21:38
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
507
Происшествия

Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской

Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской. Об этом сообщает корреспондент "Эха" из Леонтьевского переулка.
Эхо Москвы 08:32
1
Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:21
18
Общество

Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях.
Московский Комсомолец 09:09
13
Недвижимость

Дешевая ипотека привела к росту цен на квартиры

В России дешевая ипотека под 6,5 процента годовых привела к росту цен на квартиры в новостройках.
Lenta.ru 30 апреля в 10:08
29
Технологии

Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 10

В последнее время с выходом обновлений Windows 10 пользователи каждый раз сталкивались с рядом новых проблем, а среди них не только сбой системы, но и пропажа некоторых файлов.
Astera 06:24
16
Общество

Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы 08:00
2,9K
Здоровье

В Таджикистане зафиксировали первые два случая смерти от коронавируса

Первые два случая смерти заболевших коронавирусом зафиксированы в Таджикистане, сообщили в новостной передаче государственного телевидения страны со ссылкой на минздрав.
РИА Новости 13:48
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид официально подтвердила беременность

Супермодель Джиджи Хадид официально подтвердила беременность. Признание было сделано в видеоинтервью Джимми Фэллону.
Слово и Дело вчера в 04:38
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
437
Транспорт

Субсидируемые тарифы на полеты в Калининград открыли для всех россиян

Изменились условия продажи авиабилетов из Москвы в Калининград и обратно по субсидируемым тарифам.
BFM.ru 17:28
Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
51
Политика

Трамп поприветствовал появление Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рад видеть лидера КНДР Ким Чен Ына на публике.
Коммерсантъ 17:46
3
Путешествия

Россиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году

Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года.
9111.ru 10:07
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