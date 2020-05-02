Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
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с чего всё началось

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.
РИА Новости11:14

Подробнее о событии

В РПЦ предложили запретить аборты на время коронавируса

Lenta.ru12:47

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

РИА Новости11:14

В РПЦ предложили запретить аборты до конца пандемии COVID-19. Операции якобы способствуют распространению вируса

Фонтанка.Ру12:15

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса

Известия11:40

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии

Московский Комсомолец11:32

В России предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса

Комсомольская правда11:18

Из-за COVID-19 предложено ввести мораторий на аборты

Вести.Ru12:19
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:30, Ашберн
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,3K
Наука

Описан новый способ лечения коронавируса

Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
Российская газета 11:05
3
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
61
Армия и оружие

Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

Lenta.ru 14:22
3
Общество

Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
Газета.Ru 12:41
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
223
Общество

В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

РБК 14:13
35
Общество

Число заболевших коронавирусом в Тульской области возросло до 965

30 апреля в Тульской области зафиксировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 30 апреля в 08:40
293
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая от Вечного огня

Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:12
2,9K
Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
49
Общество

В Вольском районе закрыты на карантин два села

В связи с угрозой распространения коронавируса в Саратовской области закрыты на карантин еще два населенных пункта: села Черкасское и Спасское в Вольском районе.
Saratovnews 11:54
3
Здоровье

Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач

Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом, которые находились под аппаратом искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:01
2
Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
255
Происшествия

В Харькове избили журналиста, освещавшего нарушение карантина

Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове после того, как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин, заявил в субботу глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
РИА Новости 13:27
Автоспорт

Дэймон Хилл: «После гибели Сенны гонку в Имоле не стоило возобновлять»

Оглядываясь назад могу сказать, что гонку не стоило возобновлять.
Sports.ru вчера в 04:27
1
Общество

Коронавирусом заразились около 2% москвичей

Интерфакс 05:17
1,2K
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
43
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
2,3K
Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
1
Общество

В Нижегородской области три города закрыли на карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
RT на русском 13:10
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
157
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
330
Шоу-бизнес

Алибасов заявил об отсутствии конфликтов с супругой из-за квартиры

Продюсер Бари Алибасов заявил, что у него нет никаких конфликтов с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
РБК 12:32
22
Общество

Лукашенко не делал тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не делал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 14:12
13
Футбол

Нурмагомедов сравнил удар Шевченко с пушкой, а ноги Пирло — с клюшками

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об бывшем форварде сборной Украины по футболу Андрее Шевченко и экс-полузащитнике национальной команды Италии Андреа Пирло.
RT на русском 11:46
1
Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
71
Армия и оружие

Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы

Перспективные машины должны будут заменить в вооружённых силах Франции и бундесвере французские танки Leclerc и немецкие Leopard 2. Рассчитывается, что новая боевая машина будет готова к середине 30-х годов.
Военное дело 30 апреля в 06:06
11
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Общество

Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным

Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Piter.tv 02:03
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Политика

Песков рассказал об охране здоровья Путина

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь вчера в 11:00
3,3K
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