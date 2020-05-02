Коронавирус
РИА НовостиВ РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
Читать в источнике
Оценить291
с чего всё началось
В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.РИА Новости11:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:39, Ашберн
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров
Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
Политика
Депутата исключили из «Единой России» за конфликт с журналистом
Президиум Ханты-Мансийского отделения «Единой России» принял решение исключить депутата думы города Югорска Владимира Бендуса из партии за конфликт с журналистом одного из региональных изданий.
Daily Storm 13:22
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52
Наука
Биологи предложили изучать корни с помощью CD-кейсов
Популярная механика 16:08
Экономика
Экономист предостерёг от вложений в товары во время обвала рубля
Вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
News.ru 20:25
Политика
В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Футбол
«Болонья» вслед за «Сассуоло» объявила о возобновлении тренировок
Ранее стало известно, что «Сассуоло» стал первым клубом серии А, который объявил о возобновлении тренировок.
Спорт-Экспресс 14:23
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
РИА Новости вчера в 12:33
Автоспорт
26 лет назад погиб Айртон Сенна
Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле.
Sports.ru вчера в 04:16
Общество
В Мичигане противники карантина штурмуют Капитолий
Gazeta.SPb вчера в 10:37
Космос
Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»
Брак, на ракете-носителе "Протон-М". допущенный в 2015-2016 годах, устранят для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к июню, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:07
Общество
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Технологии
Изобретена ракетно-двигательная система, которая раньше считалась невозможной
Исследователи разработали вращающийся детонационный ракетный двигатель, который может снизить массу и повысить эффективность верхних ступеней космических кораблей.
BitCryptoNews вчера в 09:25
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
1 мая в Приамурье подтверждено 11 новых случаев COVID-2019, пять заболевших проживают в Серышевском районе, по трое - в Белогорске и в Тынде.
Телепорт 03:13
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.
RT на русском 19:49
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
Футбол
Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка
Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
РИА Новости вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с 20-летием
Сегодня в семье известной фигуристки Татьны Навки отмечают важный праздник. Старшей дочери знаменитости Александре исполняется 20 лет.
Летидор 04:10