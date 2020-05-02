Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
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с чего всё началось

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.
РИА Новости11:14

Подробнее о событии

В РПЦ предложили запретить аборты на время коронавируса

Lenta.ru12:47

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии

Московский Комсомолец11:32

В РПЦ предложили запретить аборты до конца пандемии COVID-19. Операции якобы способствуют распространению вируса

Фонтанка.Ру12:15

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса

Известия11:40

Из-за COVID-19 предложено ввести мораторий на аборты

Вести.Ru12:19

В России предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса

Комсомольская правда11:18

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

РИА Новости11:14
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров

Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
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Общество

Названы признаки «карантинной депрессии»

Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
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Политика

Депутата исключили из «Единой России» за конфликт с журналистом

Президиум Ханты-Мансийского отделения «Единой России» принял решение исключить депутата думы города Югорска Владимира Бендуса из партии за конфликт с журналистом одного из региональных изданий.
Daily Storm 13:22
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
2,4K
Армия и оружие

Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет

Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52
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Наука

Биологи предложили изучать корни с помощью CD-кейсов

Популярная механика 16:08
Экономика

Экономист предостерёг от вложений в товары во время обвала рубля

Вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
News.ru 20:25
Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
17
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,3K
Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

ТАСС 05:18
1,4K
Футбол

«Болонья» вслед за «Сассуоло» объявила о возобновлении тренировок

Ранее стало известно, что «Сассуоло» стал первым клубом серии А, который объявил о возобновлении тренировок.
Спорт-Экспресс 14:23
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

РИА Новости вчера в 12:33
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Политика

Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Вести.Ru 19:24
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Автоспорт

26 лет назад погиб Айртон Сенна

Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле.
Sports.ru вчера в 04:16
1
Общество

В Мичигане противники карантина штурмуют Капитолий

Gazeta.SPb вчера в 10:37
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Космос

Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

Брак, на ракете-носителе "Протон-М". допущенный в 2015-2016 годах, устранят для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к июню, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:07
Общество

Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты

Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Общество

Власти Петербурга проверят ролики о вечеринке на Крестовском острове

РБК 19:05
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Технологии

Изобретена ракетно-двигательная система, которая раньше считалась невозможной

Исследователи разработали вращающийся детонационный ракетный двигатель, который может снизить массу и повысить эффективность верхних ступеней космических кораблей.
BitCryptoNews вчера в 09:25
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Здоровье

В Красноярске умерла главврач госпиталя, выпавшая из окна

Эхо Москвы 04:00
2,8K
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

1 мая в Приамурье подтверждено 11 новых случаев COVID-2019, пять заболевших проживают в Серышевском районе, по трое - в Белогорске и в Тынде.
Телепорт 03:13
29
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.
RT на русском 19:49
Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
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Финансы

Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
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Футбол

Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка

Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
РИА Новости вчера в 12:30
Происшествия

Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем

BFM.ru 12:25
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с 20-летием

Сегодня в семье известной фигуристки Татьны Навки отмечают важный праздник. Старшей дочери знаменитости Александре исполняется 20 лет.
Летидор 04:10
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