В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.

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Мораторий на аборты предложили ввести на время пандемии члены Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Об этом 2 мая сообщил ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов в комментарии РИА Новости.

Ввести мораторий на аборты на время пандемии предложили в РПЦ

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