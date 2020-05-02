Коронавирус
ИА Красная ВеснаВвести мораторий на аборты на время пандемии предложили в РПЦ
Мораторий на аборты предложили ввести на время пандемии члены Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Об этом 2 мая сообщил ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов в комментарии РИА Новости.
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В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.РИА Новостивчера в 11:14
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В России предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса
Комсомольская правдавчера в 11:18
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
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REGNUM вчера в 12:31
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Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
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Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
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Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
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ТАСС вчера в 13:24
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Газета.Ru 30 апреля в 14:05
Политика
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РИА Новости вчера в 20:41
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
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РИА Новости вчера в 21:56
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Зеленский высказался о трагедии 2 мая в Одессе
Кроме того, украинский лидер заявил, что государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года, а также выразил соболезнования семьям всех погибших.
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Телеканал RTVI 01 мая в 14:09
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Газета.Ru вчера в 22:21
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Врач выпал из окна воронежской больницы
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Заря Озёры вчера в 13:32
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Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
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Здоровье
В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
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