В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Официальная позиция РПЦ в отношении абортов состоит в их выведении из системы ОМС, к чему ранее неоднократно призывали священнослужители.

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

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