Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху. Он также сообщил, что в ближайшие дни перед Страстной неделей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявит, будет ли возможность допустить прихожан на пасхальную службу.
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РПЦ предложила верующим отметить Пасху онлайн

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В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по ТВ

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Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
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По словам Глеба Никитина, Нижегородская область уже внедрила «уникальные решения», которые позволяют обеспечить соблюдение режима самоизоляции и поддержании здравоохранения в активном состоянии, способном реагировать на новые вызовы.
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