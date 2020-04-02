Коронавирус
RT на русскомВ РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху. Он также сообщил, что в ближайшие дни перед Страстной неделей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявит, будет ли возможность допустить прихожан на пасхальную службу.
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Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Футбол
Тевес: «Футболист может прожить полгода или год без зарплаты»
Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что футболисты могут долго прожить без зарплаты:Футболист может прожить полгода или год без зарплаты.
Армия и оружие
Пакистан предпочел старые советские танки Т-55 китайской новинке VT-4
Пакистан предпочел наращивать количество бронетехники в своих вооруженных силах за счет покупки старых советских танков Т-55, находившихся на консервации в Сербии, отказавшись от современных китайских VT-4, пишет китайское информагентство Sohu.
Происшествия
Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда
На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморского края.
Политика
МИД Польши обвинил Россию в использовании пандемии для дезинформации
Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для ведения дезинформации.
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Здоровье
В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус
У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
В Турции назвали сроки начала туристического сезона
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о решении изменить сроки начала туристического сезона в стране из-за пандемии коронавируса.
Общество
Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок и купит еще 55 млн
Россия за неделю купила у Китая 37 млн масок и планирует приобрести еще 55 млн, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Авто
Volkswagen начал производство кроссовера больше Teramont
Китайское СП FAW-Volkswagen запустило производство нового полноразмерного кроссовера, который превзойдет Teramont по габаритам и станет самым крупным SUV немецкой марки.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу
Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Политика
Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом
«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
Здоровье
Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России
К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Политика
Путин назначил Уйбу врио главы Коми
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке главы Коми Сергей Гапликова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами
Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+
«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти»,— сообщает официальное агентство Саудовской Аравии.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Общество
Для передвижения по Москве пропуска не вводятся
Жители Москвы активно обсуждали возможность введения такой меры, возможность которой была озвучена во властных структурах.
Политика
Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ
Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%
Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Никитин рассказал о главной задаче на период карантина
По словам Глеба Никитина, Нижегородская область уже внедрила «уникальные решения», которые позволяют обеспечить соблюдение режима самоизоляции и поддержании здравоохранения в активном состоянии, способном реагировать на новые вызовы.