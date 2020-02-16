Общество
ИзвестияВ РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
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с чего всё началось
В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак.Интерфакс00:11
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика
Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах
Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Экономика
На Украине замедление роста экономики объяснили погодными аномалиями
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов объяснил, что замедление темпов роста экономики в четвертом квартале 2019 года связано с нетипичными сроками сбора урожая из-за аномального тепла.
Энергетика
МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Происшествия
У напавшего на храм в центре Москвы обнаружена марихуана
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве и побоях (ст. 213, ст. 116 УК РФ) в отношении мужчины, который подозревается в нападении на людей с ножом в столичном храме, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства в АПЛ
Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.
Армия и оружие
Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии
В Сирии российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5 — главным шоссе страны, которое соединяет Дамаск с центральными и северными регионами.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Единоборства
Конор Макгрегор вызвал на бой Диего Санчеса
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Диего Санчеса на UFC Fight Night 167, вызвав его на бой.
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Хоккей
«Трактор» расторг контракт с Кристианом Томасом
Нападающий Кристиан Томас покидает «Трактор», информирует официальный сайт клуба. Соглашение с игроком расторгнуто.
Общество
Кейт Миддлтон рассказала о трудностях в период беременности
Кейт Миддлтон рассказала о сложностях, перенесённых в период беременности.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
В День святого Валентина артистка давала концерт в Брянске. Концерт со слов Бузовой получился шикарным, встречали ее местные зрители тепло.
Общество
Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess
Армия и оружие
В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани
После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
Биатлон
РУСАДА подтвердила дисквалификацию биатлониста Устюгова
У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть информация о дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона российского биатлониста Евгения Устюгова.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6
В воскресенье на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, отмечает РИА Новости.
Общество
За сокрытие симптомов коронавируса в Китае объявили смертную казнь
По данным Deutsche Welle со ссылкой на информацию китайского суда, распространивший заболевание человек может быть приговорен к лишению свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения, а в отдельных случаях — к смертной казни.
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Биатлон