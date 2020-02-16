Общество

ИзвестияИзвестияВ РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Читать в источнике
Комментировать4,1K
с чего всё началось

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак.
Интерфакс00:11

Подробнее о событии

В Союзе женщин назвали слова протоиерея о гражданском браке защитой семьи

Газета.Ru07:52

Союз женщин ответил на слова протоиерея о гражданском браке

РБК08:05

В Совфеде заступились за гражданский брак после заявления Дмитрия Смирнова о «бесплатных проститутках»

Говорит Москва05:17

Пушкина назвала слова протоиерея о гражданских женах хайпом

РИА Новости08:08

Сопли слушать не будут. Протоиерей не стал извиняться за сравнение гражданского брака с проституцией

Телеканал 360°07:50

Депутат Госдумы уличила РПЦ в набрасывании ладана на вентилятор

Lenta.ru07:17

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Интерфакс00:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:18, Ашберн

Церковь гражданских жен приравняла к проституткам

Вести.UZ02:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика

Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах

Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Московский Комсомолец 06:20
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
ТАСС 07:52
Экономика

На Украине замедление роста экономики объяснили погодными аномалиями

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов объяснил, что замедление темпов роста экономики в четвертом квартале 2019 года связано с нетипичными сроками сбора урожая из-за аномального тепла.
Газета.Ru вчера в 02:19
Энергетика

МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Ведомости 13 февраля в 11:27
Происшествия

У напавшего на храм в центре Москвы обнаружена марихуана

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве и побоях (ст. 213, ст. 116 УК РФ) в отношении мужчины, который подозревается в нападении на людей с ножом в столичном храме, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Коммерсантъ 07:15
Футбол

«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства в АПЛ

Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.
Вести.Ru 06:17
Армия и оружие

Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

В Сирии российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5 — главным шоссе страны, которое соединяет Дамаск с центральными и северными регионами.
Lenta.ru 07:13
Музыка

Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет

ToDay News Ufa вчера в 07:51
Политика

Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
REGNUM 07:55
Единоборства

Конор Макгрегор вызвал на бой Диего Санчеса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Диего Санчеса на UFC Fight Night 167, вызвав его на бой.
Sports.ru вчера в 23:10
Армия и оружие

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
РИА Новости 14 февраля в 16:47
Происшествия

Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Вести.Ru 05:04
Футбол

«Тамбов» арендовал у «Спартака» базу в Тарасовке до конца сезона

РИА Новости 06:37
Происшествия

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
ТАСС 07:31
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
Хоккей

«Трактор» расторг контракт с Кристианом Томасом

Нападающий Кристиан Томас покидает «Трактор», информирует официальный сайт клуба. Соглашение с игроком расторгнуто.
Sports.ru 06:10
Общество

Кейт Миддлтон рассказала о трудностях в период беременности

Кейт Миддлтон рассказала о сложностях, перенесённых в период беременности.
OAnews 05:46
Биатлон

Вирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

В День святого Валентина артистка давала концерт в Брянске. Концерт со слов Бузовой получился шикарным, встречали ее местные зрители тепло.
Privet-Rostov.ru 02:50
Общество

Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess

Российская газета 02:58
Армия и оружие

В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани

После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
РБК 14 февраля в 20:29
Биатлон

РУСАДА подтвердила дисквалификацию биатлониста Устюгова

У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть информация о дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона российского биатлониста Евгения Устюгова.
Петербургский дневник вчера в 04:26
Происшествия

Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

Вести.Ru 04:56
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 03:27
Происшествия

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6

В воскресенье на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, отмечает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:46
Общество

За сокрытие симптомов коронавируса в Китае объявили смертную казнь

По данным Deutsche Welle со ссылкой на информацию китайского суда, распространивший заболевание человек может быть приговорен к лишению свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения, а в отдельных случаях — к смертной казни.
Mockva.ru 03:43
Шоу-бизнес

В Интернете появилось фото Анны Семенович c «тремя подбородками»

RuNews24.ru 06:20
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец 02:48
Биатлон

Васильев о критике Логинова иностранными биатлонистами: у нас на больных не обижаются

RT на русском 07:20
Фигурное катание

В Японии сняли документальный фильм о жизни Загитовой

Нева Спорт 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное