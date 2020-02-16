Общество

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
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Елена Вторыгина
Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки. Да, я, может, тоже это не приветствую как женщина, мне бы хотелось, чтобы мои дети и девочки, выходящие замуж, все-таки были в браке.
— Елена Вторыгина, общественный деятельРЕН ТВ 04:51

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