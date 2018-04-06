Легойда добавил, что Богомолов и Собчак в письменной форме засвидетельствовали не только желание сочетаться таинством венчания, но и раскаяние в «кощунственных» и «безнравственных поступках», которые они совершали вольно или невольно в частной или профессиональной деятельности.

Финансы Рубль укрепит неожиданное подорожание нефти Сегодня, 16 сентября, торги по нефти открылись гэпом вверх.

Политика Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Происшествия Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Армия и оружие В Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф» Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.

Общество В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.

Общество ВЦИОМ исследовал влияние гендерного фактора на российских избирателей ВЦИОМ исследовал влияние гендерного фактора на российских избирателей Россияне хотели бы, чтобы женщины имели возможность реализовать себя в политике наравне с мужчинами, но дефицит женщин в этой сфере отмечают сейчас реже, чем в 1990-е годы.

Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Экономика В России увеличат материнский капитал В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей.

Происшествия Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.

Общество Декретный отпуск россиянок оказался самым продолжительным в мире По словам Егоровой, ближе всего к России по продолжительности декретного отпуска оказалась Норвегия, где официальный оплачиваемый отпуск длится 61 неделю.

Шоу-бизнес Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.

Здоровье Нейрохирург назвал главные симптомы рака мозга Кандидат медицинских наук Алексей Кащеев рассказал «Вечерней Москве», что глиобластома —злокачественная опухоль головного мозга, она неизлечима.

Общество Названы регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ Усредненный показатель затрат российских семей на оплату ЖКУ по стране составляет 9,6%.

Авто 80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 миллионов За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.

Авто Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».

Армия и оружие В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.