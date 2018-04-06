Религия
Мойка78В РПЦ прокомментировали венчание Богомолова и Собчак
Легойда добавил, что Богомолов и Собчак в письменной форме засвидетельствовали не только желание сочетаться таинством венчания, но и раскаяние в «кощунственных» и «безнравственных поступках», которые они совершали вольно или невольно в частной или профессиональной деятельности.
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Собчак и Богомолов письменно засвидетельствовали раскаяние в кощунствах
Комсомольская правда14 сентября в 05:35
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Газета.Ru вчера в 06:03
Финансы
Рубль укрепит неожиданное подорожание нефти
Сегодня, 16 сентября, торги по нефти открылись гэпом вверх.
REGNUM 00:16
Политика
Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию
Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
Известия вчера в 22:21
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Армия и оружие
В Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»
Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
Российская газета 01:48
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Общество
ВЦИОМ исследовал влияние гендерного фактора на российских избирателей
ВЦИОМ исследовал влияние гендерного фактора на российских избирателей Россияне хотели бы, чтобы женщины имели возможность реализовать себя в политике наравне с мужчинами, но дефицит женщин в этой сфере отмечают сейчас реже, чем в 1990-е годы.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Футбол
Отец Месси провел переговоры с клубом Бекхэма
Газета.Ru вчера в 14:03
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Коммерсантъ 14 сентября в 05:07
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 14 сентября в 03:15
Экономика
В России увеличат материнский капитал
В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей.
Lenta.ru 13 сентября в 07:47
Происшествия
В Челябинской области из-за картофеля погибло четыре человека
ФедералПресс вчера в 02:30
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Общество
Декретный отпуск россиянок оказался самым продолжительным в мире
По словам Егоровой, ближе всего к России по продолжительности декретного отпуска оказалась Норвегия, где официальный оплачиваемый отпуск длится 61 неделю.
Lenta.ru 01:48
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Газета.Ru вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике
Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.
REGNUM 01:43
Здоровье
Нейрохирург назвал главные симптомы рака мозга
Кандидат медицинских наук Алексей Кащеев рассказал «Вечерней Москве», что глиобластома —злокачественная опухоль головного мозга, она неизлечима.
Югополис вчера в 05:44
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Усредненный показатель затрат российских семей на оплату ЖКУ по стране составляет 9,6%.
Газета.Ru 01:32
Авто
80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 миллионов
За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.
Новосибирские новости 14 сентября в 08:09
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня вчера в 06:31
Армия и оружие
В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ
Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.
Rusvesna.su 01:32
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК вчера в 08:15
Путешествия
Россияне назвали желаемые для путешествий страны
Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции.
RT на русском вчера в 23:48
Происшествия
В Якутии пропал вертолет с людьми на борту
Невские Новости вчера в 02:51