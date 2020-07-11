С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать Для православных христиан Святая София - то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме.

с чего всё началось

Священник подчеркнул, что для православных храм имеет особое значение, так как он является одной из величайших христианских святынь, пишет ТАСС. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что многие представители европейских государств выступили с критикой превращения собора Святой Софии в мечеть.

В РПЦ раскритиковали идею превращения собора Святой Софии в мечеть

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