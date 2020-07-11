Религия

ФедералПрессФедералПрессВ РПЦ раскритиковали идею превращения собора Святой Софии в мечеть

Священник подчеркнул, что для православных храм имеет особое значение, так как он является одной из величайших христианских святынь, пишет ТАСС. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что многие представители европейских государств выступили с критикой превращения собора Святой Софии в мечеть.
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с чего всё началось

Митрополит Иларион назвал превращение св. Софии в мечеть «пощечиной всему христианству»

С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать Для православных христиан Святая София - то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме.
ТАСС05:48

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РПЦ назвала мечеть в соборе Святой Софии пощечиной христианству

Коммерсантъ07:21

Пощечина христианству: РПЦ ответила на решение Турции по собору Софии

РЕН ТВ06:44

Митрополит Иларион назвал новый статус Айя-Софии «пощечиной христианству»

Известия06:32

Анкара дала «пощечину всему мировому христианству», считает митрополит Иларион

Вести.Ru06:37

В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть «пощечиной христианству»

Lenta.ru06:34

В РПЦ назвали превращение святой Софии в мечеть «пощечиной христианству»

Московский Комсомолец06:39

Митрополит Иларион назвал превращение св. Софии в мечеть «пощечиной всему христианству»

ТАСС05:48
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Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

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Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

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Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

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Тульский «Арсенал» открыл счет в игре с «Тамбовом»

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Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями

Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
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Общество

ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
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Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
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Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
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Происшествия

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
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Армия и оружие

Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе

Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине.
Газета.Ru 09:32
Футбол

Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона

РФС принял решение наказать наставника «Спартака» Доменико Тедеско за поведение в матче с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 15:13
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Армия и оружие

«Новая газета»: Антиправительственная армия фельдмаршала Халифы Хафтара использует в Ливии броневики ЧВК Вагнера

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Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны

Законопроект предлагает разрешить после смерти пациента передавать сведения, составляющие врачебную тайну, указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников.
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Политика

Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
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Общество

В Петербурге из-за непогоды закрыли парки

Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству.
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Здоровье

Диетолог Григорян рассказала, можно ли есть бургеры и чипсы

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Слово и Дело 08:26
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Экономика

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
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Наука

Новый белок сделал редактирование с помощью CRISPR точнее

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Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
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В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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«Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу

Стамбульский "Фенербахче" рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает Takvim.
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Общество

Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
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Возбуждено 122 дела из-за незаконного сбыта анаболиков в Петербурге

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Зеленский заявил о правильности карантина на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.
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В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

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Собор Святой Софии
Собор
Бывший патриарший православный собор, впоследствии - мечеть, ныне - музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название памятника на сегодняшний день - Музей Айя-София.
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