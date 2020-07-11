Религия
ФедералПрессВ РПЦ раскритиковали идею превращения собора Святой Софии в мечеть
Священник подчеркнул, что для православных храм имеет особое значение, так как он является одной из величайших христианских святынь, пишет ТАСС. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что многие представители европейских государств выступили с критикой превращения собора Святой Софии в мечеть.
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С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать Для православных христиан Святая София - то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме.ТАСС05:48
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