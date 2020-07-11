Религия
ФедералПрессВ РПЦ раскритиковали идею превращения собора Святой Софии в мечеть
Священник подчеркнул, что для православных храм имеет особое значение, так как он является одной из величайших христианских святынь, пишет ТАСС. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что многие представители европейских государств выступили с критикой превращения собора Святой Софии в мечеть.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать Для православных христиан Святая София - то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме.ТАСС05:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Биатлон
Польховский будет рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону
Польховский ранее являлся тренером сборной России и вице-президентом СБР.
RT на русском 11:17
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Здоровье
280 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
На 11 июля в Свердловской области у 15 623 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 03:49
Футбол
Гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
RT на русском 10:56
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
Происшествия
10-летнюю девочку с пулевым ранением доставили на вертолете в Тверь
В ночь на субботу, 11 июля, во Весьегонском районе Тверское области 10-летняя девочка получила пулевое ранение в грудь.
Вести.Ru 10:41
Автоспорт
Третья свободная практика «Гран-при Штирии» отменена из-за ливня
Третья сессия свободных заездов «Гран-при Штирии» не состоится из-за ливня. Проведение квалификации все еще остается под вопросом.
Спорт-Экспресс 07:52
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Футбол
СМИ сообщили о скором уходе Карпина из «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в скором времени покинет клуб, сообщает Metaratings.
РИА Новости 11:19
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru 10:23
Происшествия
Гражданин Грузии открыл стрельбу по пограничникам в Южной Осетии — КГБ
Цхинвал, 11 июля 2020, 17:24 — REGNUM Гражданин Грузии, нарушивший границу и стрелявший в пограничников, задержан в Южной Осетии.
REGNUM 10:24
Баскетбол
Грузинский баскетболист обратился к хейтерам после перехода в ЦСКА
Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия выложил на своей странице Fасевоок обращение к соотечественникам, которые раскритиковали его за переход в ЦСКА.
Телеканал 360° 09:49
Здоровье
Ограничения в Волгоградской области продлили до 31 июля
Действие ограничительных мероприятий в Волгоградской области было решено продлить до конца месяца, 31 июля.
Волгоградская правда 10:27
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
Общество
Парки и скверы в Петербурге закрыли в связи с непогодой
Парки, скверы и сады в Петербурге закрыли в связи с ожиданием в городе ливней и гроз.
ТАСС 09:52
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Путешествия
Власти Крыма сообщили о снижении стоимости авиабилетов на полуостров
Цена на авиабилеты в Крым в июле-августе этого года снизилась в среднем на 15-25%, в зависимости от направления, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
ТАСС 10:11
Фигурное катание
Тутберидзе признана лучшим тренером года по версии ISU
RT на русском 10:46
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 10:49
Общество
Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев
Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru вчера в 08:12
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Космос
На «Восточный» доставили первые элементы стартового стола для «Ангары»
Москва, 11 июля 2020, 09:05 — REGNUM Первые составные части стартового стола для ракет-носителей семейства «Ангара» прибыли на космодром «Восточный» в Амурской области.
REGNUM 02:05
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48