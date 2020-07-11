С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать Для православных христиан Святая София - то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме.

с чего всё началось

Священник подчеркнул, что для православных храм имеет особое значение, так как он является одной из величайших христианских святынь, пишет ТАСС. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что многие представители европейских государств выступили с критикой превращения собора Святой Софии в мечеть.

В РПЦ раскритиковали идею превращения собора Святой Софии в мечеть

Происшествия В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.

Авто «АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти". 260

Происшествия 10-летнюю девочку с пулевым ранением доставили на вертолете в Тверь В ночь на субботу, 11 июля, во Весьегонском районе Тверское области 10-летняя девочка получила пулевое ранение в грудь.

Автоспорт Третья свободная практика «Гран-при Штирии» отменена из-за ливня Третья сессия свободных заездов «Гран-при Штирии» не состоится из-за ливня. Проведение квалификации все еще остается под вопросом.

Политика Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. 173

Футбол СМИ сообщили о скором уходе Карпина из «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в скором времени покинет клуб, сообщает Metaratings.

Происшествия Гражданин Грузии открыл стрельбу по пограничникам в Южной Осетии — КГБ Цхинвал, 11 июля 2020, 17:24 — REGNUM Гражданин Грузии, нарушивший границу и стрелявший в пограничников, задержан в Южной Осетии.

Баскетбол Грузинский баскетболист обратился к хейтерам после перехода в ЦСКА Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия выложил на своей странице Fасевоок обращение к соотечественникам, которые раскритиковали его за переход в ЦСКА.

Политика В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний. 2

Политика Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. 1,8K

Путешествия Власти Крыма сообщили о снижении стоимости авиабилетов на полуостров Цена на авиабилеты в Крым в июле-августе этого года снизилась в среднем на 15-25%, в зависимости от направления, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. 21

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Космос На «Восточный» доставили первые элементы стартового стола для «Ангары» Москва, 11 июля 2020, 09:05 — REGNUM Первые составные части стартового стола для ракет-носителей семейства «Ангара» прибыли на космодром «Восточный» в Амурской области.